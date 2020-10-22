海基會揪陸配「爆漿饅頭DIY」　詹志宏：兩岸民間交流從無到有

▲海基會秘書長詹志宏（圖／左三）與新竹地區陸配一起「爆漿饅頭DIY」。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／台北報導

為聽取陸配來台生活感言，以及對政府政策的建言，海基會22日由秘書長詹志宏率隊，前往新竹縣寶山鄉，拜訪由陸配經營的「新城風糖」，瞭解當地「地方創生」與「農村再生」情況，並與新竹地區的陸配姊妹們一起「爆漿饅頭DIY」。

詹志宏在致詞時表示，從事兩岸工作30年來，兩岸民間交流從無到有，看到現在兩岸人民婚姻、經商、求學如此密切，這在30年前是很難想像的。海基會就是兩岸民眾在交流過程中，遇到問題時的求助窗口，協助民眾解決各種問題。





▲海基會與新竹地區陸配座談交流。（圖／海基會提供）

新竹縣寶山鄉新住民關懷協會理事長王翎鳳說，新住民們有很多優勢條件，他們需要的是對的平台與機會，一定可以儘早融入台灣社會，並可發揮所長，貢獻社會。

王翎鳳是新竹縣寶山鄉新住民關懷協會理事長、也是「新城風糖」執行長。她自述，2009年來到新竹寶山以後，發現當地有悠久的製糖產業歷史，卻隨著時代變遷而日漸沒落。

因此，王翎鳳運用自身所學，結合社區發展協會資源，成功將「新城風糖」品牌企業化經營，利用企業的盈餘和創造出的品牌聲譽，提供在地青年與農民就業機會，並將企業盈餘回饋當地社會，投入長照關懷服務，成立「共食學堂」、「樂齡學習中心」，照顧長者生活。

▲新竹縣寶山鄉新住民關懷協會理事長王翎鳳。（圖／海基會提供）

另在疫情背景下，有一來自湖北的陸配王女士向海基會反映，大陸實施一胎化，因此陸配多是獨生子女，嫁至台灣後，在大陸的父母年紀漸大卻無人照顧，尤其今年遇到疫情，已經近兩年沒有與父母見面，希望政府可以放寬陸配父母來台停留期限，讓陸配也能善盡孝道。

多位陸配坦言，隨丈夫來台後舉目無親，也無熟識的友人可以諮詢、相互扶持，多數是來台多年後，才獲知政府在各縣市廣設新住民家庭服務中心，提供新住民各項諮詢服務，以及聚會的機會。因此，建議海基會與各地家服中心合作，協調陸委會、移民署等機關，直接和外配、陸配面對面座談、交流，讓他們早日順利融入台灣社會。

22日活動由海基會由秘書長詹志宏率隊、副秘書長蔡孟君與法律處處長張峯青等人陪同，新竹縣新住民家庭服務中心督導陳佳芬共同參與，和新竹縣寶山鄉新住民關懷協會、新竹縣新住民家庭服務中心合辦。座談會中，有新竹縣當地10餘位陸配全程參加交流。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！