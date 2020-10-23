　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

藝饗四川／大木偶炫技懸空寫書法　人偶合一連呼吸都得契合

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者魏有德／四川南充報導

書生扮相的川劇角色手持毛筆，在2公尺高的宣紙上生動地寫下書法，仔細一看才發現，竟然是真人用兩根鐵線操作著近180公分的大木偶，動作行雲流水般，引起滿堂喝采。操作大木偶的演員尹望宇才26歲，學習大木偶劇已經8年，他表示，人偶合一是最困難的，包括呼吸的頻率都得一樣。

▲26歲的尹望宇，學習川北大木偶劇已經8年。（圖／記者魏有德攝）

▲26歲的尹望宇，學習川北大木偶劇已經8年。（圖／記者魏有德攝）

相較於台灣民眾所熟知的布袋戲，大木偶是演員手握一根木棍支撐在腰上，另一隻手操縱著兩根鐵線，做出穿衣解帶、吹火點蠟、寫字喝茶等擬真的動作。一尊大木偶重達25公斤，演員就是木偶的下半身，除了得將木偶舉起來表演，還必須具備戲劇基礎。

尹望宇表示，他所演出的折子戲是川劇的《太廟驚魂》，包括甩髮、髯口、水袖等川劇技巧，得花很長時間領悟，「除了熟悉操作，還要找木偶動作的原理，過程很漫長且艱辛，花費很多心血，真的很困難。」

▲大木偶戲除川劇的傳統戲碼，也有神怪的現代故事。（圖／記者魏有德攝）

▲大木偶戲除川劇的傳統戲碼，也有神怪的現代故事元素。（圖／記者魏有德攝）

四川南充的川北大木偶劇是大陸首批國家非物質文化遺產之一，至今已有300多年的歷史。2006年韓國平昌冬奧會閉幕式上的「熊貓隊長」表演，便是由南充川北大木偶改良演出，技驚四座。

▲川北大木偶劇要求演員做到人偶合一。（圖／記者魏有德攝）

▲川北大木偶劇要求演員做到人偶合一。（圖／記者魏有德攝）

據了解，川北大木偶劇依託川劇，不斷移植傳統劇目到大木偶上，近年也逐漸和現代的元素融合。尹望宇指出，創新跟傳承能在木偶上體現，是年輕一輩的演員跟隨時代的步伐，不斷接收吸取新的養分，創造出當代的表演模式，「希望大木偶劇能在我們這一代，持續走進全世界。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
燒傷意外10年…Selina深夜曝光「任爸長文」粉絲淚崩
好市多加油每公升便宜3元　內行揭不虧錢理由：打中台灣人致命點
童仲彥自豪體力好「一夜能11次」　前妻節目爆料：不好說
21張「疾病擬人化」登上美國9GAG！外國網友驚嘆：竟然是台
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

藝饗四川／大木偶炫技懸空寫書法　人偶合一連呼吸都得契合

5歲童喝生水「遭水蛭寄生」　喉嚨爆痛1年拔出肥嫩黑蟲

收128萬聘金才嫁！她見「婆家真相」秒退婚　遭心碎男怒砍70刀慘死

女兒遭同班男生撞傷　媽媽、外婆大怒闖教室「圍毆孩子」

推特被封鎖！黃之鋒狠酸趙立堅...胡錫進痛斥：他以為自己是誰？

美對台軍售18億！　陸國防部嗆：不取消必將堅決回擊

南京晶片大學揭牌成立　結合科技培訓積體電路人才

國台辦回應美軍售案：以武拒統，帶來深重災難

港學運青年來台被跟監　陸委會將查處主使者行為

海基會揪陸配「爆漿饅頭DIY」　詹志宏：兩岸民間交流從無到有

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

藝饗四川／大木偶炫技懸空寫書法　人偶合一連呼吸都得契合

5歲童喝生水「遭水蛭寄生」　喉嚨爆痛1年拔出肥嫩黑蟲

收128萬聘金才嫁！她見「婆家真相」秒退婚　遭心碎男怒砍70刀慘死

女兒遭同班男生撞傷　媽媽、外婆大怒闖教室「圍毆孩子」

推特被封鎖！黃之鋒狠酸趙立堅...胡錫進痛斥：他以為自己是誰？

美對台軍售18億！　陸國防部嗆：不取消必將堅決回擊

南京晶片大學揭牌成立　結合科技培訓積體電路人才

國台辦回應美軍售案：以武拒統，帶來深重災難

港學運青年來台被跟監　陸委會將查處主使者行為

海基會揪陸配「爆漿饅頭DIY」　詹志宏：兩岸民間交流從無到有

內部長這樣！iPhone 12拆解影片曝光　確認採「高通X55」5G晶片

一早2車出包！台鐵列車「設備異常」　自強號、區間車共延誤90分

國道五楊高9車連撞！南下北上雙車禍「一度全線封閉」　6人受傷

大聯盟公布金手套入圍名單　貝茲轉戰國聯挑拚5年獲獎

燃料稅改「隨油徵收」不可行？政府長年擺爛讓一票網友都怒了

台灣KOM登山王挑戰賽　國內好手傾巢而出拚冠軍

重訓做過頭　頻尿下腹疼痛　原來是「骨盆底肌肉筋膜炎」

埔里妹聚餐被叫「南投人」秒翻臉！網點名：「中壢人」有同一毛病

無印良品連女生「月事」也包辦！首推「衛生棉」讓無印控蠢蠢欲動

學生在家煮湯⋯鄰居通報藏死屍！　南韓「屍臭湯」一喝補滿蛋白質

小禎骨裂「現在就像太后一樣」　酸民質疑修圖..她反擊：體脂19幹嘛修

大陸熱門新聞

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

美對台軍售18億！　陸國防部這樣說

表兄妹客廳激戰妹夫破門抓姦！2人合夥虐殺他

她見「婆家真相」秒退婚　遭心碎男砍70刀亡

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

才剛PO親吻照放閃！單純妹訂婚宴前遭男友殺害

5歲童喝生水　遭水蛭寄生喉嚨

陪金主上床獲4.5億！綠帽男吐苦水

女兒遭同學撞　媽媽外婆圍毆報復

柴犬被老人拉走！　主人衝去見「桌上一堆紅肉」

女大生身體不適看病！狼醫拉她進診間上下蹂躪

黃之鋒狠酸趙立堅　胡錫進反嗆！

包尿布12年！21歲女自責「害了弟弟」

更多熱門

相關新聞

國台辦回應美軍售案：以武拒統，帶來深重災難

國台辦回應美軍售案：以武拒統，帶來深重災難

美政府於美東時間21日宣布批准3項對台軍售並送交國會，引起兩岸社會關注。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日表示，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「817」公報規定，停止一切對台售武。

海基會關懷陸配　赴新竹寶山交流

海基會關懷陸配　赴新竹寶山交流

台商盼旅遊泡泡好過年　陸委會回應

台商盼旅遊泡泡好過年　陸委會回應

陳同佳案僵局　邱垂正批港府裝睡

陳同佳案僵局　邱垂正批港府裝睡

汪洋主持光復大會　陸委會：台灣未來由2300萬人決定

汪洋主持光復大會　陸委會：台灣未來由2300萬人決定

關鍵字：

2020掌上蜀show四川南充兩岸青年網紅特派現場川北大木偶木偶非遺

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

邵庭168斷食2個月「體脂降到15.8」！飲食法公開

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

美對台軍售18億！　陸國防部這樣說

童仲彥一夜11次　前妻爆：不好說

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面