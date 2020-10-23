藝饗四川／大木偶炫技懸空寫書法　人偶合一連呼吸都得契合

記者魏有德／四川南充報導

書生扮相的川劇角色手持毛筆，在2公尺高的宣紙上生動地寫下書法，仔細一看才發現，竟然是真人用兩根鐵線操作著近180公分的大木偶，動作行雲流水般，引起滿堂喝采。操作大木偶的演員尹望宇才26歲，學習大木偶劇已經8年，他表示，人偶合一是最困難的，包括呼吸的頻率都得一樣。

▲26歲的尹望宇，學習川北大木偶劇已經8年。（圖／記者魏有德攝）

相較於台灣民眾所熟知的布袋戲，大木偶是演員手握一根木棍支撐在腰上，另一隻手操縱著兩根鐵線，做出穿衣解帶、吹火點蠟、寫字喝茶等擬真的動作。一尊大木偶重達25公斤，演員就是木偶的下半身，除了得將木偶舉起來表演，還必須具備戲劇基礎。

尹望宇表示，他所演出的折子戲是川劇的《太廟驚魂》，包括甩髮、髯口、水袖等川劇技巧，得花很長時間領悟，「除了熟悉操作，還要找木偶動作的原理，過程很漫長且艱辛，花費很多心血，真的很困難。」

▲大木偶戲除川劇的傳統戲碼，也有神怪的現代故事元素。（圖／記者魏有德攝）

四川南充的川北大木偶劇是大陸首批國家非物質文化遺產之一，至今已有300多年的歷史。2006年韓國平昌冬奧會閉幕式上的「熊貓隊長」表演，便是由南充川北大木偶改良演出，技驚四座。

▲川北大木偶劇要求演員做到人偶合一。（圖／記者魏有德攝）

據了解，川北大木偶劇依託川劇，不斷移植傳統劇目到大木偶上，近年也逐漸和現代的元素融合。尹望宇指出，創新跟傳承能在木偶上體現，是年輕一輩的演員跟隨時代的步伐，不斷接收吸取新的養分，創造出當代的表演模式，「希望大木偶劇能在我們這一代，持續走進全世界。」