「美日媒體唬弄兩岸真相？」　張競：美軍又搞情蒐資訊戰

▲美軍RC-135W電偵機。(圖/翻攝自美空軍官網)

記者任以芳/台北報導

美國太平洋空軍(PACAF)最新證實,美國一架RC-135W電子偵察機並沒有出現台灣北部上空,報導錯誤,這起消息再次掀起兩岸論戰。中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》記者訪問,他直言表示,「外傳美機飛越台灣上空,根本是被美國與日本媒體唬弄,但就是沒人看出來這是美軍資訊戰在練兵與測試情蒐。」

▲張競舉例,8月27日美國防部曾放話解放軍在南海發射導彈演練發,就是資訊戰練兵。(圖/翻攝 美國國防部)

美軍放出烏龍消息,張競接受《ETtoday新聞雲》記者訪問指出,「和美國大選政治沒有關係,就是美軍進行資訊戰練兵,用社交媒體放話。這次事件和上次網路傳出,中共解放軍在西沙一帶試射導彈的手法一樣,社交媒體先行,美軍發言系統再跟進,企圖打迷糊仗。」

張競強調,「所謂資訊戰練兵,就是先放一、兩個消息看外界反應。例如,中華民國政府反應?兩岸媒體、大陸官方哪些媒體會跟進?那些軍迷會去發評論?」利用這些假消息去評判,哪些媒體可以擺佈利用,哪些會查證到底,作為日後資訊情蒐分析。

▲張競認為,美偵察機飛越台灣北部上空的烏龍消息,就是情蒐資訊戰手法 。(圖/路透)

針對美偵察機飛越台灣上空事件,張競也還原破解美國資訊站操作手法:

首先他引述美媒《The Drive》報導,「"I can confirm that a RC 135W [sic] Rivet Joint aircraft did fly over the northern portion of Taiwan yesterday as part of a routine mission," a public officer for Pacific Air Forces (PACAF), the top Air Force command for operations in the Pacific region, told The War Zone in a statement late on Oct. 21, 2020. "Due to operational security we are not able to discuss the specifics of the mission."」針對以上內文,張競強調,「原先放話操作資訊誤導時,必然沒名沒姓。」

「等到資訊誤導成功,各方媒體都報導到預期效應程度後,出來闢謠時,就會出現有名有姓官員出來澄清。」張競進一步引述《The Drive》另一段文章。「Update: On Oct. 23, 2020, Air Force Lieutenant Colonel Tony Wickman, the Director of Public Affairs for Pacific Air Forces, reached out to The War Zone to say that the original confirmation of the RC-135W flying over Northern Taiwan had been in error."On Wednesday, my staff responded to your query regarding an RC-135 flight (link to story below) and I must inform you that what we gave you was incorrect," he said. "I would like to correct the record by stating we did not have any U.S. aircraft in that area on the date and time in question. I apologize for passing bad information to you as you attempted to provide accurate information to your readers."」

張競強調,「其實不要說是美機飛越領土上空,台灣北部海域領海基線內部,亦就是基隆外海內水上空空域,美國軍機都未曾飛越過,還記得Make no mistake, the United States will fly, sail and operate wherever international law allows...這句話嗎?美軍不會搬石頭砸自己腳。」

▲中華戰略學會研究員張競。(圖/翻攝自Facebook/張競 CHANG, Ching)

為何會產生這種自打嘴巴的事?張競總結兩點看法,「第一、美國空軍公共事務新聞官水準太差,搞不清楚就照章回答,卻不知道如此粗糙應對,惹出後患無窮。」

張競說,「第二、根本就是資訊戰手法,日本航空迷社交媒體先送假航跡,網路媒體配合操作,傳送匿名配合證實假資訊進行誤導,記錄各個媒體報導狀況是全盤皆收毫不置疑、有所懷疑進行查證、擴大渲染加碼跟進、先行擱置等候確認或是能夠自主判斷駁斥澄清,就可以用來掌握各國不同大眾媒體,或是專業記者、網站素質,甚至是新聞查證專業道德水準。」

最後,張競強調,很明顯是美國與日本兩方放假消息來耍兩岸媒體,「當時我就斷言,美軍必然會出面擦屁股,承認這是個烏龍事。兩岸網路軍迷假若去相信這種亂七八糟訊息,基本上就是坐實美日兩國經常嘲弄炎黃子孫弱智可欺之訕笑與輕視,大家到底想通了沒有?」