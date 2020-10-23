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11月3日「共軍攻台」最佳時間　兩岸關係專家一句話打臉

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▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中共戰機、船艦近期數度擾台，台海情勢緊張。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國前海軍副部長克羅普希（Seth Cropsey）日前指稱，美國總統大選11月3日是台灣最危險時刻，解放軍相當有可能在那一天全面攻台奪島。對此，資深兩岸學者、淡江大學大陸所榮譽教授趙春山23日表示，「大陸不會開第一槍，兩週內台海不會生事」，若真的有發生什麼事件，在南海的機會比較大。

趙春山23日參加「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會，會後被媒體詢問多件兩岸議題。他指出，大陸不會開第一槍，反而比較擔心川普，不過現在看來也不會，至於美國大選選情，儘管民調仍是拜登領先，但如今搖擺州的狀況差距正在減少，美國現在不是吵南海或台海問題，而是吵候選人與大陸關係。

▲▼運8反潛機。（圖／國防部提供）

▲中共戰機、船艦近期數度擾台，台海情勢緊張。（圖／國防部提供）

他直言，美國大選期間或近2週期間，（大陸）在台海不會生事，若真的要製造什麼事件，在南海的機會比較大，因為一旦在台海生事，就不只是把台灣捲進去的問題，還牽涉陸方勢必要徹底解決台海的問題，不可能將問題遺留到以後才處理。

至於近期大陸政府紀念「抗美援朝」（韓戰）70週年事件。他認為，中共決定參加韓戰的實際影響仍難以評估，不過高調舉辦紀念活動的目的，可能是考量近期中美關係緊張，除了是要以此對內宣傳、激勵軍民士氣外，同時也是向美國警告，如果美國在台海生事，北京當局一定會進行反制措施。

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