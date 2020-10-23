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輸人不輸陣！前陸軍總司令率隊響應「金門老兵召集令 」

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▲2020金門老兵召集令 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2020金門老兵召集令 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門縣政府主辦的「2020金門老兵召集令」9月30日開始報到，返金申領專屬紀念品老兵絡繹不絕，甚至是由老兵自行組團響應返金旅遊，23日上午前陸軍總司令陳鎮湘也親率23人團13位戰車群舊屬抵金，後續抵金的還有烈嶼638營70人團27位老兵，此外除上週金西師50人團21位老兵返金，近期還有海龍、金東師、南雄師等單位組團參加，輸人不輸陣，場面熱烈。

▲2020金門老兵召集令 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲老兵團抵金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府針對今年壓軸的2020金門老兵召集令活動，23日同步在「臺中國際旅展」行銷宣傳，同時間前陸軍總司令陳鎮湘率老兵團抵金，島內島外拚觀光。觀光處表示，老兵召集令自9月30日開始在金門尚義機場接待櫃受理返金老兵申領三份專屬限量8000份紀念品，報到老兵相當踴躍，申領案件 持續累增，活動開始至今約三週，統計至22日為止，「到金禮」2153位、「紀念酒」1981位、「神秘禮」1911位。

▲2020金門老兵召集令 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2020金門老兵召集令 。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處對於老兵團體也著力推介，積極參與各師部連隊的大型聚會，促使組團返金的意願，以達實質嘉惠到地方各產業;針對每位老兵的同行親友人數、每人平均旅遊消費等進行紀錄，計算至22日為止，最高紀錄是1位老兵帶30位親友同行返金；平均1位老兵有8位親友同行。平均每人消費金額新臺幣1萬3024元，總計帶動消費金額1億6千多萬元，金門老兵對金門觀光帶來相當可觀產值。

今年老兵召集令活動，除了專屬限量紀念品吸引老兵返金申領收藏外，金門地區其他公部門和相關業者共襄盛舉，包括旅行業者推出一日專車遊程、136家店家業者提供各式商品消費優惠、觀光處在尚義機場設置的草綠服體驗區、與軍事標語合照、烈嶼西方街推出極樂西方戰地一條街、金湖鎮公所推出刺槍術、軍歌體驗、撞球比賽等，都為年底壓軸的此一金門旅遊盛事增添精彩度和旅遊話題。

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