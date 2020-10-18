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金門農曆九月限定「漲九降」！魚蝦岸上飄…海水狂漲淹馬路

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▲▼金門漲九降。（圖／記者林名揚翻攝）

▲「漲九降」是金門每年農曆九月經常遇到的暴潮現象。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

「漲九降」是金門每年農曆九月經常遇到的暴潮現象，適逢漲潮，18日下午金門許多碼頭、港邊都出現「漲九降」的奇景，海水甚至淹到馬路上，汽車行經還會濺起陣陣水花。有許多遊客表示，從未見過這樣的景象，是特地到港邊來看。

▲▼金門漲九降。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲海水漲潮淹過新湖漁港岸邊。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門漲九降。（圖／記者林名揚翻攝）

金門農曆九月進入海水大漲季節，接著連續吹襲的「九降風」，如果遭遇大潮，就會出現「漲九降」，海水會翻上岸，嚴重時甚至會淹進民宅、住家，馬路上有許多瓶瓶罐罐到處飄，還可看見魚蝦。

18日下午金門小三通碼頭、新湖漁港、大小金門水頭碼頭等地，都出現「漲九降」的奇景。遊客搭船進港時還得小心涉水而過，港邊船隻都被海水推擠到岸邊，馬路上已經出現積水，汽車行經還會濺起陣陣水花。一名男遊客表示：「知道每年農曆九月，金門都會發生淹水，第一次來金門看，知道以前慈湖也會漲。」一名女遊客表示：「剛好住附近，以前沒看過這樣的情形，發現今天海水漲好高。」

▲▼金門漲九降。（圖／記者林名揚翻攝）

▲汽車行經濺起陣陣水花。（圖／記者林名揚翻攝）

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