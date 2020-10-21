金門反登陸操演「不開放參觀」　火炮變少！軍事迷：兩岸關係緊張

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金防部「109年聯合反登陸作戰操演」在21日清晨展開，因為近期兩岸情勢緊張，加上新冠肺炎疫情影響，導致每年都會開放民眾參觀的演習也緊急取消喊卡，讓軍事迷大嘆可惜。

▲金防部「109年聯合反登陸作戰操演」在21日清晨展開。（圖／記者林名揚翻攝）

21日清晨6點左右，射擊演習首先以照明彈對海上照明警示，接著8吋榴、155榴炮、105榴炮等火砲依序發射，火光四射相當精采，不過因為拍攝距離遠在500公尺外，砲擊的聲響跟近距離感受差異頗大，且規模也明顯較往年縮水。

▲操演不開放參觀，軍事迷只能遠觀。（圖／記者林名揚翻攝）

除了8吋榴、155榴炮、105榴炮等火砲兩門、四門及全面射擊外，另外沙灘上還有拍不到的M60A3戰車，隨著砲擊聲只能看著海上目標物是否命中，最後一波火砲、戰車砲、機槍對海對空齊射，為火炮射擊畫下句點。

由於今年演習沒開放，民眾無法近距離感受火炮四射的震撼，有軍事迷就直呼很可惜，「從小在金門就看過部隊演習，算是兒時回憶，今年的砲似乎也比去年少很多，有可能是兩岸關係緊張，不想刺激對岸」。

今年較特殊的是，參演的火砲是在半掩體內進行射擊，而往年都是以開放式的方式進行射擊，讓今年規模縮小又未開放參觀的火炮射擊稍有亮點。