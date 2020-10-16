「福祿壽」系列名瓷+美酒包裝！金門金湖鎮重陽敬老酒超「福」氣

▲金湖鎮發放重陽敬老酒。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

九九重陽佳節將屆，為表達對長輩關懷與敬意，金門縣金湖鎮公所鎮長陳文顧與鎮民代表會主席蔡乃靖16日率公所同仁，到各里辦公處關心發放敬老酒作業情形，並親自致贈重陽敬老酒，這次敬老主題酒採用組合「福祿壽」系列名瓷加美酒生產包裝，能夠收藏，福氣滿滿，讓不少長輩直誇要留下來當傳家之寶。





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▲金湖鎮發放重陽敬老酒。（圖／記者林名揚翻攝）

這次敬老主題酒採用組合「福祿壽」系列名瓷加美酒生產包裝，以利收藏家逐年收藏，酒質愈陳愈香，價值亦逐年提升，售價亦因年份不同而有所差異，是藏家們所追逐的對象，現場也有長輩誇讚今年金湖鎮「福」字為主體的敬老酒很美，要留下來收藏，留給子孫當作傳家之寶，代代相傳。

鎮長陳文顧表示，為慶賀109年重陽節，金湖鎮公所特別委託陶瓷廠設計以「福祿壽」系列名瓷加美酒的600cc58度裝主題金門高粱酒為紀念品，向轄區長者賀節，以表關懷尊敬之意。今年敬老主題酒，特別設計以「福」字為主體的敬老酒贈送給長者，代表幸福滿滿及福氣滿滿﹐今年特別在酒瓶畫上「蝙蝠」，因「蝠」與「福」諧音，人們以蝠表示福氣，福祿壽喜等祥瑞，「蝙蝠」寓「遍福」，象徵金湖鎮幸福，如意或幸福延綿無邊。並祝賀每位長輩福如東海、壽比南山，弘揚傳統敬老美德﹐並為表彰長輩對金湖鎮的不凡貢獻及祝賀，歡度重陽佳節，特致贈重陽敬老禮品，表達對長者敬重關懷美意，並誠摯祝福長輩們身體健康、重陽佳節快樂。

代表會主席蔡乃靖表示，九九重陽佳節將屆，代表會非常的重視發放敬老酒作業情形，16日特別到各里辦公處關心，並親自致贈重陽敬老酒給予長者，今年敬老主題酒﹐酒色清澈透明，風味宜人，是道地金門本土所生產的優質高梁酒，酒質愈陳愈香，以利收藏家逐年收藏，價值亦逐年提升，售價亦因年份不同而有所差異，可作為收藏增值儲財商品，並祝賀所有長輩身體健康，佳節愉快。