澎湖優鮮海產前進金門！農漁局長：3大特點PK陸地養殖魚必勝出

▲澎湖優鮮海產將跨海到金門辦展銷，現場還可免費試吃品嘗。（圖／記者林名揚翻攝）



記者許宥孺、林名揚／金門報導

為行銷澎湖優質海鮮，澎湖縣政府與澎湖區漁會今年度再度攜手合作前進金門，「澎湖優鮮」認證養殖戶將於24日至25日，至金城鎮漁多多海鮮專賣店前廣場空地，舉辦澎湖優鮮水產品金門展銷會，當日除展銷眾多優質水產品，展售期間亦提供各項水產品相關的美食料理，讓現場民眾免費試吃品嚐。

澎湖縣政府致力於「澎湖優鮮」品牌的建立，以産銷履歷的模式來輔導澎湖縣的養殖業者提昇養殖條件與品質，為了推出最優質的水產品，針對「澎湖優鮮」業者的認證工作更是嚴格把關，必需定期通過各項的安全檢驗合格，並接受教育訓練課程的養成，讓業者能提昇食安及加工的專業知識與能力。

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▲澎湖優鮮海產有3大特點，贏過台灣其他縣市養殖魚 。（圖／記者林名揚翻攝）

澎湖縣政府農漁局局長陳晶卉認為，澎湖的養殖魚比其他縣市的不同，第一、澎湖的海水鹽度比較高，所以魚長得比較慢，肉質會比較好吃。第二、澎湖的養殖魚都是吃小魚長大的，而台灣的屏東或高雄的餵養食材多是人工飼料加小魚搭配，因此澎湖養殖魚吃起特別像野生魚。

第三、澎湖的魚是生長在海中央的箱網養殖，是在一個漲退潮明顯、海底藻類及浮游生物多樣化的自然生態環境，營養源特別豐富，並非養在有沙質的陸上魚塭，魚肉口感更好。