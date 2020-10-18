▲海巡署海洋學生體驗營，金門「深度教育、體驗海巡」首發登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／金門報導

海巡署金馬澎分署以「深度教育、體驗海巡」為活動主軸，邀請國立金門大學「海洋與邊境管理學系」共同辦理，於10月15日至17日、22日至24日及29日至31日，辦理三梯次，每梯次有38位學子參與；期間敬邀金門縣金湖鎮鎮長陳文顧、金門區漁會區秘書黃金峰及國立金門大學海洋與邊境管理學系系主任馬祥佑等貴賓一同共襄盛舉。

▲岸巡隊規劃參與學員前往料羅商港及新湖漁港，親身體驗海巡同仁執行邊境管理及安檢勤務之實況。

金馬澎分署表示，活動內容除了將海巡實務與學校課程做結合，並規劃海巡隊2艘100噸級巡防艇進行「海上巡禮」，由資深幹部解說航儀裝備及勤務執行等作業模式。此外，岸巡隊亦規劃參與學員前往料羅商港及新湖漁港，親身體驗海巡同仁執行邊境管理及安檢勤務之實況，使學員零距離感受海巡的日常工作，從而瞭解海巡機關的使命。活動最後由金馬澎分署副分署長宋子陽向參加學員頒發體驗營證書，活動圓滿成功。

金馬澎分署副分署長宋子陽表示，為了落實推動「向海致敬」政策，今年是金馬澎分署首次規劃由在地的金門大學學生參加，期將海洋教育擴及到各個學齡層，讓學生可以近距離接觸海洋，並瞭解海巡署為捍衛海洋的具體展現作為，藉以培育更多的海洋專業人才,能夠「知海」、「近海」及「進海」，與我們一起「向海致敬」。

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