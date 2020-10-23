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用一生寫歷史！5名榮家百歲人瑞慶重陽　徐榛蔚親贈金鎖片

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▲花蓮縣長徐榛蔚致贈榮家5位百歲人瑞重陽禮金、敬老狀、金鎖片及福袋。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚致贈榮家5位百歲人瑞重陽禮金、敬老狀、金鎖片及福袋。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

重陽節將至，慎終追遠，縣長徐榛蔚22日前往花蓮榮譽國民之家代表總統及衛生福利部部長致贈榮家5位百歲人瑞重陽禮金、敬老狀、金鎖片及福袋，洽逢榮家10月慶生茶會，縣長徐榛蔚與10月份壽星長輩們同歡，高唱生日快樂，場面溫馨，令人動容。

「家有一老，如有一寶。」縣長徐榛蔚一一與榮家長輩們寒暄致意，她提到，長者的健康就是花蓮的幸福，人生漫漫，50歲只是「嬰仔孩」、60歲宛如「少年時」、70歲也「不稀奇」、80歲是「好歡喜」，90歲「真難得」、100歲就是「好恭喜」，榮家長者們一生辛勤耕耘，勞苦功高，今日很榮幸可以與大家一同慶生，她也說，長者的生命經驗集結人生智慧，縣府會陪伴每一位老大人活出健康，活出快樂！

▲花蓮縣長徐榛蔚致贈榮家5位百歲人瑞重陽禮金、敬老狀、金鎖片及福袋。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

101歲戴爺爺一生未婚無子女，畢生年華奉獻開墾拓荒，與中華民國一同寫歷史。

榮家今年101歲的戴宇年爺爺，經歷過抗日、國內動盪時代，民國39年撤退來台，加入東部開發隊整治花東各河川，並擔任花蓮縣富源國中工友，直至民國73年退休後進入榮家安養。

戴爺爺一生未婚無子女，將其畢生年華奉獻開墾拓荒，與中華民國一同寫歷史。正所謂前人種樹、後人乘涼。徐榛蔚感性的說，老人家過去對家庭、社會、國家的貢獻功不可沒，「重陽節」是屬於全國長輩的日子，應傳承孝道文化與弘揚敬老精神。

►他奶奶的美麗小秘訣
 

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