重陽發揮大愛！　慈揚基金會捐贈大台南12偏遠社區374位長輩沐浴椅

▲慈揚基金會與璨揚企業股份有公司，舉辦重陽敬老活動，贈送大台南偏遠社區12個社區共374位長輩沐浴椅，期待沐浴椅能幫助長輩安心沐浴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

慈揚基金會與璨揚企業股份有公司10月21日在學甲區新榮社區舉辦重陽敬老活動，贈送大台南偏遠社區12個社區共374位長輩沐浴椅，期待沐浴椅能幫助長輩安心沐浴。

台南市社會局主任秘書朱棟特別作見證，並且肯定慈揚基金會與璨揚企業股份有公司的愛心捐贈行動，是今年重陽節給老大人最好的禮物。

你曾經留意過長輩如何獨自沐浴嗎？慈揚基金會修繕團隊今年3月間服務學甲區新榮社區，透過社會局社區輔導員陳月貞服務經驗推介，發現長輩坐在低矮的塑膠椅、倒蓋的塑膠籃及老舊浴缸邊緣者不在少數，甚至無法久站沐浴影響身體清潔情形，為此，在重陽節前夕贈送洗澡沐浴椅的行動。

璨揚企業成立的慈揚基金會長期關懷大台南地區長輩，自2018年開始計畫

「社區長者居家修繕」服務，偕同璨揚企業股份有限公司志工隊到為長輩安裝扶手、強化浴廁防滑及改善燈光照明。

致贈沐浴椅時，新榮社區長輩演出精彩浴廁盥洗暨如廁安全短劇，劇情說明長輩在參與慈揚修繕服務後，明瞭安全扶手使用的重要性、曉得注意浴廁地板潮濕狀態。演出短劇的謝阿昭與陳富咪阿嬤表示，有了沐浴椅後，能夠舒服坐在椅子上享受洗澡的快樂，更重要的是，不需要再擔心椅子高度過矮會讓她們無法順利站起來。

新榮社區青壯年人口外移，長輩獨居或兩老同住型態普遍，慈揚基金會王玉飛執行長表示，樂見修繕行動使社區長輩關注到自身「住」的安全，雖鄉村人口外移狀況難以扭轉，但可透過改善輔具及居家無障礙環境、透過實際服務行動或再教育，來增強長輩在社區自立生活的能力。慈揚基金會期盼透過各樣行動，來照顧台南地區偏鄉社區長輩及喚起大眾對於長輩的關懷！

聽Podcast #我在案發現場