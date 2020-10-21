發揚敬老精神　台南市議會將在23日舉辦歡慶重陽敬老活動

▲台南市議長郭信良宣布於23日舉辦歡慶敬老重陽節活動，邀請到33位台南市百歲人瑞出席，市議會將以家有「囍」事的心情，與長輩們歡度重陽節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

10月25日是農曆9月初9重陽節，台南市議長郭信良21日率市議會行政團隊舉行記者會宣布，市議會訂於23日上午10時在1樓大廳舉辦歡慶敬老重陽節活動，邀請到33位台南市百歲人瑞出席，市議會將以家有「囍」事的心情，與長輩們歡度重陽節。

郭信良議長指出，議會長期宣導關懷老人、為長者爭取福利，以及關注長者健康等議題。108年首次辦理重陽節敬老活動時，邀請到22位百歲以上長輩與家人來到議會，出席活動的老人家們都覺得很受到尊重，而且難得走出家門，到議會來看表演，讓他們覺得新奇又有趣，這個活動得到各界的支持與肯定，所以才決定今年繼續舉辦。

對於贊助今年敬老活動的財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇、四草大眾廟、Focus時尚流行館、東美實業社、虎頭蜂集團，郭信良議長表達深深的謝意。他並透露，週五當日還邀請到優仕堡幼兒園小朋友們、台灣基督長老教會安平教會合唱團、新南國小扯鈴隊，將帶來令人耳目一新的表演。郭綜合醫院也派員在大廳提供量血壓服務，令人感謝。

台灣首廟天壇卓永崇副董事長表示，每個人都會老，這是不可避免的過程。大家年輕時在社會為了家庭打拚，年老後有家人陪在身邊，並且能得到應有的尊重，是很有福氣的事。他看到議會去年透過活動，表達對老人家的看重，很有意義，希望議會能持續辦理下去。

郭信良議長還分享一個小故事，他說有一位楠西區的可愛阿嬤，知道議會將邀請百歲以上市民歡度重陽，就在家裡等邀請函，連家人要帶她去台北同住，也不肯去。可見去年活動深入人心，讓老人家很期待，也因此今年能順利邀請到33位長輩來參加。他希望能有更多健康的老寶貝們加入，一起到議會逗熱鬧，必定會留下難忘的回憶。

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