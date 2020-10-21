　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

發揚敬老精神　台南市議會將在23日舉辦歡慶重陽敬老活動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議長郭信良宣布於23日舉辦歡慶敬老重陽節活動，邀請到33位台南市百歲人瑞出席，市議會將以家有「囍」事的心情，與長輩們歡度重陽節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議長郭信良宣布於23日舉辦歡慶敬老重陽節活動，邀請到33位台南市百歲人瑞出席，市議會將以家有「囍」事的心情，與長輩們歡度重陽節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

10月25日是農曆9月初9重陽節，台南市議長郭信良21日率市議會行政團隊舉行記者會宣布，市議會訂於23日上午10時在1樓大廳舉辦歡慶敬老重陽節活動，邀請到33位台南市百歲人瑞出席，市議會將以家有「囍」事的心情，與長輩們歡度重陽節。

郭信良議長指出，議會長期宣導關懷老人、為長者爭取福利，以及關注長者健康等議題。108年首次辦理重陽節敬老活動時，邀請到22位百歲以上長輩與家人來到議會，出席活動的老人家們都覺得很受到尊重，而且難得走出家門，到議會來看表演，讓他們覺得新奇又有趣，這個活動得到各界的支持與肯定，所以才決定今年繼續舉辦。

對於贊助今年敬老活動的財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇、四草大眾廟、Focus時尚流行館、東美實業社、虎頭蜂集團，郭信良議長表達深深的謝意。他並透露，週五當日還邀請到優仕堡幼兒園小朋友們、台灣基督長老教會安平教會合唱團、新南國小扯鈴隊，將帶來令人耳目一新的表演。郭綜合醫院也派員在大廳提供量血壓服務，令人感謝。

台灣首廟天壇卓永崇副董事長表示，每個人都會老，這是不可避免的過程。大家年輕時在社會為了家庭打拚，年老後有家人陪在身邊，並且能得到應有的尊重，是很有福氣的事。他看到議會去年透過活動，表達對老人家的看重，很有意義，希望議會能持續辦理下去。

郭信良議長還分享一個小故事，他說有一位楠西區的可愛阿嬤，知道議會將邀請百歲以上市民歡度重陽，就在家裡等邀請函，連家人要帶她去台北同住，也不肯去。可見去年活動深入人心，讓老人家很期待，也因此今年能順利邀請到33位長輩來參加。他希望能有更多健康的老寶貝們加入，一起到議會逗熱鬧，必定會留下難忘的回憶。

聽Podcast #我在案發現場

ET快訊
快訊／展場超辣女主持被「衝撞揉胸」...委屈落淚　嫌到案這樣
中職／富邦與統一明日殊死戰！富邦贏球奪冠、輸球淘汰
屁孩蛇行逼車笑：整死他！遊覽車忍讓「保45條人命」反被檢舉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

發揚敬老精神　台南市議會將在23日舉辦歡慶重陽敬老活動

都是阿嬤養大！苗副議長李文斌全額補助2國三女　「想當護理師」回饋社會　　

審計部糾正台南數十億元環保基金遭挪用　藍軍要求回歸環保局

黃偉哲絕不能輸陳其邁！　台南藍軍要求成立台積電專區

台南藍軍要求黃偉哲　支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出自治條例」

果菜公司總經理遭爆月領加班費比員工薪資高　中市府：依規定徹查

40年來降雨最少　水利署長視察嚴峻水情超前部署　

台中秀泰萬聖節遊行趣　消費滿額再抽iPhone12

石虎條例通過近百天　台中農業局：正研擬保育委員會設置辦法草案

全國首屆無人機大賽11月雲林登場　最高獎金5萬元

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

阿翰虧Lulu「小時候看妳上大學生了沒」　進女中美術班遭酸「比較醜的那個」XD

發揚敬老精神　台南市議會將在23日舉辦歡慶重陽敬老活動

都是阿嬤養大！苗副議長李文斌全額補助2國三女　「想當護理師」回饋社會　　

審計部糾正台南數十億元環保基金遭挪用　藍軍要求回歸環保局

黃偉哲絕不能輸陳其邁！　台南藍軍要求成立台積電專區

台南藍軍要求黃偉哲　支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出自治條例」

果菜公司總經理遭爆月領加班費比員工薪資高　中市府：依規定徹查

40年來降雨最少　水利署長視察嚴峻水情超前部署　

台中秀泰萬聖節遊行趣　消費滿額再抽iPhone12

石虎條例通過近百天　台中農業局：正研擬保育委員會設置辦法草案

全國首屆無人機大賽11月雲林登場　最高獎金5萬元

展場超辣女主持被「衝撞揉胸」...委屈落淚　嫌到案：是背包撞到她

CBA／郭艾倫29分15助攻領2連勝　梅奧低迷僅拿7分

愛%%「腎不會壞掉」！專家破解性事8迷思　「噴血精」背後藏3原因

4個月軍事訓練役不延長！　朱學恒酸：讀4個月書考得上台大？

日職／陳偉殷第二戰投球更優異　球速提升147公里飆6球

中職／樂天輸球別難過　季後賽還有最後兩條路

中職／捕手建議陳仕朋狀況好可續投　洪總爆：索沙也想上

沙德爾最快明轉中颱！雨彈夜襲北部、東北部

鴻海電動車平台啟動　官網公開招募合作夥伴

中職／封王最後一哩路　洪一中：富邦今年已經很棒了

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

地方熱門新聞

21歲男粉鳥林被刺中毒…竟是五大毒魚

台東某國中傳性霸凌　加害生記大過願轉學

獨／揪心鐵道情!4年前歷史重演 她北漂31k今含淚回鄉...全為做一件事

客運暴衝連撞8車　司機救人自撞分隔島

板橋街頭鬥毆砸奶茶　店員無辜被波及

竹蓮地下道整建...新竹單車菜籃族有福了

內埔警分局「三冠王」李孟蓉　榮登2020年高考金榜

道地重慶麻辣鍋辣而不嗆　吃完不上火不拉肚子

新北三峽樟坑湖路改善完成

桃園八德全民健走　受理1500個現場報名

中壢出現本土登革熱個案　去新北採筍

台南藍軍要求成立台積電專區

苗副議長補助2國中生　志向讀護校

勞動部新營最大徵才24日登場

更多熱門

相關新聞

金山區所祝百歲人瑞福壽全歸　 喪語觸霉頭

金山區所祝百歲人瑞福壽全歸　 喪語觸霉頭

一年一度重陽節將至！全國各機關皆卯足勁向各地的耆老長者致上最高的敬意，新北市長侯友宜非常重視長照政策。金山區公所竟闖下大禍，百歲人瑞祝福變成了詛咒，區長致贈百歲人瑞的賀卡，居然寫了人往生後，輓聯所用的「福壽全歸」四個字，讓接到的家屬哭笑不得，趕快PO文尋求正解。

環保基金遭挪用藍軍要求回歸環保局

環保基金遭挪用藍軍要求回歸環保局

台南藍軍要求制訂萊克多巴胺美豬零檢出自治條例

台南藍軍要求制訂萊克多巴胺美豬零檢出自治條例

無人機擔任救災重責獲讚同支持

無人機擔任救災重責獲讚同支持

建商瘋搶台南地　史博館商業區溢價101%標脫

建商瘋搶台南地　史博館商業區溢價101%標脫

關鍵字：

敬老台南議會歡慶重陽

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面