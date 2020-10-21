金山區公所祝百歲人瑞「福壽全歸」　喪語觸霉頭⋯家屬惶恐接下

▲金山區公所祝百歲人瑞賀卡「福壽全歸」，喪語闖禍觸霉頭⋯家屬惶恐接下。（圖／民眾提供）



記者郭世賢／新北報導

一年一度重陽節將至！全國各機關皆卯足勁向各地的耆老長者致上最高的敬意，新北市長侯友宜非常重視長照政策；但金山區公所竟闖下大禍，百歲人瑞祝福變成了詛咒，區長致贈百歲人瑞的賀卡，居然寫了人往生後，輓聯所用的「福壽全歸」四個字，讓接到的家屬哭笑不得，趕快PO文尋求正解。

據了解，接到「福壽全歸」四個字賀卡的百歲人瑞家屬表示，實在不解，以為有新的用法，用手機拍照後，在臉書貼文表示，「感謝您們對老人家的祝福，賀卡上「福壽全歸」這四個字用在這裡對嗎？」引發網友熱議表示，「百歲人瑞的悲劇啊！很觸霉頭」，「百歲長輩活著好好的，卻當死人看」。

▲教育部重編國語辭典修訂本查詢，「福壽全歸」用途說的非常明確，是對年高而有福者死亡的題辭。（圖／翻攝自「教育部重編國語辭典修訂本」）

「真的很令人生氣耶！」民眾說，送百歲人瑞重陽禮，金山區長竟送給老人家這種祝賀詞，實在太誇張了！福壽全歸是人死送輓聯在用，這是在詛咒老人嗎？《ETtoday新聞雲》記者上教育部重編國語辭典修訂本查詢，「福壽全歸」用途說的非常明確，是對年高而有福者死亡的題辭。

金山區公所會闖下大禍，詛咒全區的百歲人瑞，很明顯不是國學常識不足，是區長等長官沒有用心校稿，錯誤鬧笑話事小，雖然金山區長事發後道歉，但對百歲人瑞家屬情何以堪？萬一因此觸霉頭發生憾事，公所將如何對家屬交代。

金山區長廖武輝臉書貼文表示，致贈中即有家屬告知卡片上的祝賀詞有誤，真的很感到抱歉，忙中有誤不夠嚴謹，我們會檢討，感謝告知卡片內容錯誤，在此向長者致歉，後續已逐戶拜訪致歉。

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