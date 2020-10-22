美國CIA情報高官訪台被「神秘武器」攻擊　外交部揭目前狀況

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

美國中央情報局（CIA）高官先前訪問台灣，傳出遭到所謂「神秘武器」攻擊的訊息。對此，外交部22日表示，目前沒有收到美方的告知，對於該訊息也無從評論。

根據外媒的報導，在2019年的秋天，2名CIA的高級官員抵達台灣，會見台灣的情報官員時，在飯店突然聽到一種如耳鳴的怪聲，隨後出現噁心、頭暈的症狀，後來出現視線模糊、記憶力喪失等狀況，確認染上「哈瓦那綜合症」。

據該媒體指稱，這類「哈瓦那綜合症」（Havana Syndrome），在全球各地的美國外交官，以及家人身上出現，範圍除了台灣之外，也擴及波蘭、澳洲、喬治亞等。

美國國務院官員推測，在全球針對美國官員發動攻擊的應是俄羅斯；報導中指稱，有所謂資深分析家認為，俄羅斯擁有高功率微波武器，能夠造成腦部神經損傷。

對此，外交部22日表示，目前沒有接獲美方的通知，因此對於這項報導也無從評論，特別向國人澄清說明。

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