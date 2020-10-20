美國助台評估飛彈儲存、戰力發展　國防部採購金額曝光

▲空軍防空部射擊天弓一型防空飛彈。（圖／宋兆文提供）



記者陶本和／台北報導

根據政府電子採購網20日公告國防部參謀本部，由駐美軍事代表向美採購「戰力發展研究」，總金額約1295萬元；另外，國防部也採購「飛彈儲存可靠度計畫」，預算約5356萬元，將協助我方評估現有彈藥儲存設備的提升。

共軍近期持續擾台行動，引起國際反感，而台海局勢陷入緊張之際，國防部也拍板「防衛固守，重層嚇阻」的戰略原則，以「濱海決勝、灘岸殲敵」為作戰構想，強化建軍工作。

國防部參謀本部近期也已向美軍購買「戰力發展研究」案，總金額約1295萬元；另外，針對我國飛彈整備，近期也向美軍購買多型飛彈，接下來則要強化飛彈儲存的戰力。

因此，國防部也向美方採購「飛彈儲存可靠度計畫」，預算約5356萬元，藉由美方協助，評估我方現有彈藥儲存設備的提升。

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