我斐濟駐外人員遭毆傷　外交部「硬起來」提告中國政府

記者林銘翰／台北報導

我國駐斐濟代表處人員日前在國慶晚會上，遭中國大陸駐斐濟大使館人員闖入毆打，雙方甚至發生嚴重肢體衝突。對此，外交部長吳釗燮20日表示，外交部駐斐濟大使館已經正式向斐濟外交部、警政署作出完整說明，並且提出相關人證、物證、事證等，希望為外交人員在司法上討回公道。

行政院長蘇貞昌20日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，在世界各地舉辦國慶酒會，這是行之有年的做法，與其他國家辦理國慶酒會沒有兩樣，中國政府不管以什麼樣的理由干擾國慶酒會，外交部都要加以譴責。

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）



吳釗燮說，中國無權干擾中華民國台灣在世界各處舉辦的國慶酒會，外交部19日已經正式對外說明，對於中國政府的外交人員，不但干擾我國的外交酒會，甚至強行進入造成肢體推擠、同仁受傷，外交部加以嚴厲譴責。

吳釗燮認為，中國政府不但沒有認真檢討，甚至顛倒是非、對外聲稱台灣沒有外交官，對於中國政府這種戰狼式的外交 ，在世界各處已經引起反感，台灣在這種局面下要昂頭挺立。

吳釗燮強調，台灣也要正式告訴中國政府，對於戰狼式的外交引起世界反感，中國政府應該嚴肅地自我檢討，「欺負善良的台灣不會讓中國復興偉大」。此外，在衝突推擠過程中，受傷的外交部人員皆已經康復出院，外交部也在第一時間表達關心，對於全國各界不分黨派對外交人員的支持，外交部表達感謝。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



吳釗燮表示，外交部駐斐濟大使館已經正式向斐濟外交部、警政署作出完整說明，並且提出相關人證、物證、事證等，希望為外交人員在司法上討回公道。

吳釗燮也說，外交人員在斐濟面對的客觀環境相對艱難，但是無論如何，駐斐濟外交人員仍會堅守崗位，絕對不會退縮，為了捍衛國家尊嚴與利益昂頭挺立，外交部會做所有駐外外人員的後盾，為國家最高利益打拚。

針對提告部分，外交部稍早向媒體表示會提出正式提告程序。

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