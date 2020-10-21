外交部大玩VR防疫成果片曝光　3D陳建仁、唐鳳說給你聽

記者蕭羽耘／台北報導

外交部21日發表「防疫成就—關鍵三布局」虛擬實境（VR）影片，有中、英文兩個版本。影片由前副總統陳建仁開場，親自解說防堵新冠肺炎疫情的政策形成過程，就好像陳前副總統本人站在觀眾面前介紹，而行政院數位政委唐鳳也在影片解說，「口罩地圖」應用分享經驗。

外交部21日舉行防疫虛擬實境影片「關鍵三布局」記者會，由政務次長曾厚仁主持。這次影片採VR手法，觀眾可在YouTube 上觀看，影片有3D、2D模式可切換，民眾不妨戴上3D眼鏡體驗。

全球疫情尚未趨緩，台灣是少數相對未受影響的國家，這次防疫影片特介紹「台灣模式」（Taiwan Model），成功對抗新冠疫情的應對策略及關鍵作為，並以陳建仁作為敘事核心，串連台灣採取審慎以對、迅速反應及超前部署的防疫三布局。

曾厚仁致詞時指出，外交部順應科技新趨勢，2019年推出「雙橡園」VR影片，透過VR的沉浸式特性真實呈現，受各界好評，2020年再就防疫議題策製「關鍵三布局」VR影片。

曾次長表示，台灣能在防疫上站穩腳步，主要是一開始政府就謹慎看待2019年12月31日在中國武漢傳出的7個非典型肺炎疑似病例，接著迅速採取口罩增產、邊境管制等措施，逐一見效。曾厚仁更親自戴著VR裝置體驗，與出席來賓一同體驗台灣成功防疫的故事，也對第一線防疫人員表達敬意。

影片中還有一個亮點，唐鳳也親自介紹所設計的「口罩地圖」應用，另還有「台灣模式」分享、負壓隔離病房照護、機場疫調隔離管控，以及毒快篩檢測及疫苗研發等單元。

▼「關鍵三布局」VR影片。（圖／翻攝自潮台灣Trending Taiwan YouTube）







