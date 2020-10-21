美國會小組推7部挺台法案　外交部：持續穩健推動台美關係

▲美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦眾議院「中國工作小組」20日提出包裹式法案「中國工作小組法案」（China Task Force Act），包含支持台灣國際參與，以及維持美軍阻止中國武力犯台等7項支持台灣的法案。對此，外交部感謝美國國會以具體行動支持台灣，並展現對台海及區域和平穩定的重視，並將繼續與美國國會友人及行政部門保持緊密聯繫，穩健推動台美關係。

美國聯邦眾議院「中國任務小組」（China Task Force Act）在眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）及外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）領導下，於美東時間10月20日提出「中國任務小組法案」（China Task Force Act），建議美國國會就中國共產黨對美國及全球自由、民主及人權造成的威脅，做出全面性立法。

法案詳細羅列本屆國會所提出的137項相關法案，其中包含「台灣保證法案」、「台灣防衛法案」及「要求美國務卿研擬策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身份」等多項挺台法案。法案並要求美國政府鬆綁台美交往限制、支持台灣國際參與及定期軍售，展現對台灣堅定的支持。



另外，美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）及墨克利（Jeff Merkley）也在20日提出「台灣關係加強法案」，建議調整美國對台政策，包括成立跨部會台灣政策任務小組、要求美國駐台代表的任命應經過參院同意、建立台美文化交流基金會、反制中國對台銳實力滲透等作為，以更切實反映現況。