全民運太極拳競賽精采落幕　易簡太極拳花蓮奪2金1銀1銅

▲易簡太極拳花蓮金牌得主李肇謙表示，得獎是僥幸，盡力而為就好。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會18、19、20日三天太極拳競賽於花蓮商校體育館拼搏，選手展現「以心行氣；以氣運身」的高水準動作完成賽事，20日賽事落幕，花蓮代表隊以易簡太極拳女子組得1金、1銀之外，男子組再奪1金、1銅，振奮人心。

▲太極拳套路比賽。

三天太極拳賽事，會場競賽者不分老少、有男有女，在「推手」項目的競技上，憑藉著基本功，接觸對方時探聽虛實動靜的靈敏度，展現鬆柔的技藝相互較量，試著以靜待動，後發先至，藉以借力使力方式，想辦法將對方推離模板。

在「套路」項目的選手，透過比賽相互交流，考量動作招式、勁力協調與武德精神等要求，調和節奏、無拍勝有拍，無序中有序，寧靜的在舞台上展現技藝，看得現場觀眾如詩如畫、如醉如痴。

▲太極拳推手比賽。

而花蓮代表隊本次在在全民運表現亮眼，除了下午易簡太極拳女子組奪得1金、1銀之外，男子組再奪1金、1銅。易簡太極拳男子組花蓮金牌得主李肇謙表示，參加全民運最大的收穫，是能在集訓的過程精修小細節，把過去不好的老習慣改掉。對於得獎心得，他也謙虛的說，得獎是僥幸，盡力而為就好，展現了勝不驕的運動家精神。

20日太極拳賽事順利落幕，裁判長吳榮輝表示圓滿成功，更大讚花蓮全民運籌備處無微不至、有求必應，令人感到溫馨，他也期待未來能夠再來花蓮參加太極拳的盛事。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

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