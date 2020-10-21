全民運拔河室外賽泥濘中進行　台中市摘男子組2級雙金表現亮眼

▲由於前一夜的大雨場地泥濘不堪，增加挑戰難度 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會拔河比賽，20日仍繼續進行室外循環預賽，計有男子組640和680公斤級、女子組560公斤級，以及男女混合組580公斤級，共計24支隊伍參賽，地主花蓮縣代表隊有女子組560公斤級參賽。

由於昨日下雨，造成拔河道上的草地部分積水，經過選手使力踩踏後，河道上顯得有些泥濘。室外拔河賽與市內賽最大的不同在於場地和鞋子，市內賽拔河道為PU材質，選手腳上所穿的是平底止滑拔河專用鞋；室外拔河賽道為草地，選手須穿著釘有鐵片鞋跟的拔河鞋，也允許選手在草地上以鞋跟剷一小土坑以利防守。另選手在雙腳的預備站位，室外和室內也有所不同，相對也影響到選手在使力技術上的發揮。

▲參賽隊伍擦拭拔河繩。

室外循環預賽在中午左右結束全部賽程，男子組640公斤級有台中、桃園、高雄與新北市進入前四名交叉決賽；680公斤級有台中、桃園、新北市與彰化縣進入前四名交叉決賽；女子組則有南投、花蓮縣、台中與桃園市進入前四名交叉決賽。下午1：30開始進行各組的複賽與決賽，首先登場的是男子組680公斤級組，廝殺結果台中市與彰化縣取得分組勝隊，其次是女子組560公斤級組，由南投縣和台中市取得分組勝隊，而男子組640公斤級組由台中、桃園市取得分組勝隊。

▲歇一會討論戰情後再上場。

在最後各組冠亞季軍賽，大會司儀特別向場邊觀眾介紹進入最後冠亞軍賽的二方隊職員，場邊也擠滿加油觀眾及媒體記者，為見證冠亞軍隊的產生。比賽最後成績揭曉，男子組680公斤級由台中市奪冠，彰化縣和新北市分列亞季軍；男子組640公斤級由台中市奪冠，桃園及高雄市為亞季軍；女子組560公斤級由南投縣奪得后冠，台中市亞軍，桃園市季軍，地主花蓮縣隊為殿軍。本次台中市拔河代表隊成績表現相當亮眼，男子組在640和680公斤級組皆獲得冠軍，女子組也不遑多讓獲得亞軍，顯見台中市在拔河運動項的推展，是相當的扎實和深厚。

▲花蓮隊奮力加油。

21日拔河競賽將進入最後一天的賽程，比賽項目為男女混合室外580公斤級，共計有台北、桃園、台中市，以及彰化、宜蘭、南投縣六隊報名參賽，本項賽事地主花蓮縣並未報名派隊參加。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站

https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

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