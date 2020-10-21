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侯友宜頒新北創意大賞「緬」勵學生　為新北注入年輕能量

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新北市長侯友宜於市政會議中頒獎表揚11組「新北創意大賞」得獎學生（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜21日於市政會議中頒獎表揚11組「新北創意大賞」得獎學生。（圖／新北市政府提供）

生活中心／新北報導

為鼓勵年青人運用設計展現對公共事務參與及關懷，新北市政府舉辦首屆「2020新北創意大賞」，以聚集許多新住民文化的「中和華新街」為競賽主題，期待透過學生的創意思維帶來不同經營思考模式，結合新北獨家特色，讓新北成為「設計之都」。新北市長侯友宜今（21日）於市政會議中頒獎表揚11組得獎學生，感謝他們運用設計，為新北市注入年輕能量。

侯友宜表示，新北市今年剛好升格屆滿10週年，為迎來下一個10年，新北市正在打造城市新美學，將美學設計導入政府施政策略，未來也希望透過與學校、商圈或民間企業三方共同推動，讓學校成為美學教育的一環，青年學子也能充分展現創意設計能量，市府將從環境等各方面進行更整體性的設計思考，讓全體市民看到設計帶來的改變，充分體驗城市設計力。

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此次競賽共徵得50件作品，入圍決選作品兩類別共17件，最後頒發11項獎項，共25名學生獲獎，其中「產品與公共空間設計獎」金獎為「一口奶茶」，參賽者利用緬甸人愛喝奶茶的文化元素延伸，將各國奶茶意象融入作品中；銀獎「Owlamp」將緬甸吉祥物貓頭鷹融入燈具設計，搭配祥雲及月亮設計，象徵著招財、幸福及團圓；銅獎「祈願天燈」參賽者為讓一般民眾瞭解，每逢11月的月圓時分緬甸都會舉辦天燈節，因此發想製作懸浮天燈作品。

「視覺傳達與影像動畫設計類」金獎為「緬梔之美」，利用緬甸特有緬梔花設計一整套完整服飾、配件及彩妝，令評審眼睛為之一亮，同時更獲得「最佳人氣大賞」的肯定；銀獎「香愁」運用虛擬解謎實境遊戲提供華新街街道導覽功能；銅獎「百華齊新-中和華新街吉祥物設計」以緬甸代表動物象、孔雀及貓頭鷹為華新街設計專屬吉祥物。

經發局長何怡明表示，「中和華新街」因緬甸排華事件及來台就學緣故，加上早年中和地區工廠較多，房價租金便宜等因素，使當地發展至今已居住4萬名緬僑，讓異鄉漸成故鄉。這次經發局鼓勵學子走進這條街認識他們的文化，轉化成參與首屆設計大賞各項精采作品，希透過學生創意提供予以商品產業化，未來為中和華新街帶來不一樣的華麗轉身。

經發局補充，本競賽將於10月23日起至11月29日於板橋府中15動畫故事館舉辦「百華齊新-原生文化．在地融合」展覽，現場將展出多件學生作品及緬甸文化歷史文物，屆時歡迎有興趣的民眾前來參觀。另展覽期間，將搭配多場認識緬甸文化的小旅行活動，相關活動及報名訊息請上新北市政府經濟發展局粉絲專頁（https://www.facebook.com/economic.gov/）或「2020設計新北」官網（www.designthinking-NTC.tw）查詢。

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