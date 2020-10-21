全民運女子槌球3人賽奪金　花蓮隊：不被看好沒想到得冠軍

▲女子組槌球三人決賽，花蓮縣代表隊擊敗來自各縣市共20隊的好手勇奪金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會20日於花崗山田徑場展開女子組槌球三人決賽，花蓮縣代表隊張玉珠、薛美員、陳文銀、林美吟及林感知擊敗來自各縣市共20隊的好手勇奪金牌，為花蓮槌球賽事摘下一面金牌！

「感謝上帝！」榮獲金牌的陳文銀表示，人生第一次參加全國性的槌球比賽，不被看好可以在比賽中得到好成績，也從來不敢想像自己和隊友們會在這次的比賽中奪下金牌，感謝上帝聽見禱告，讓賽事圓滿、順利，感謝教練不厭其煩的指導，帶領大家得到這份榮耀，更感謝隊友們賽前三個月不間斷的練習，這面金牌是我們共同努力奮鬥後最甜美的果實！槌球是很棒的運動，希望未來有更多志同道合的朋友一同參與，一起為花蓮爭光、拿下好成績！

▲槌球是一項多人參加，用槌擊打小球過小門的競技娛樂性體育，特別受到中老年人的喜愛。

槌球是一項多人參加，用槌擊打小球過小門的競技娛樂性體育項目，特別受到中老年人的喜愛。槌球一般在長二十至二十五公尺，寬十五至二十公尺的場地進行，參與者分為兩隊，一隊一般為五人，比賽採取記分形式判斷勝負。槌球場地中有三個門一個柱，每位選手的球過一門得一分，三門都通過後，球撞柱即可得二分，每場比賽一般為三十分鐘，比賽結束時得分較高的一方獲勝。

21日的賽程將進行女子組槌球團體賽以及男子組槌球單人賽，代表花蓮縣女子組團體賽參賽的選手為陳夏祿、鍾彩珠、余淑惠、呂錦繡、石慧如、余淑美、張素珠、藍夫里，以及男子組單人賽的許俊枰，歡迎喜歡槌球的鄉親朋友可以到比賽現場為花蓮及各縣市的選手們加油打氣！

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

►他奶奶的美麗小秘訣