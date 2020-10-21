全民運龍舟賽奪第三金！　公開組500M花蓮縣再搶第一

▲▼花蓮代表隊在縣長徐榛蔚加油助威下再度掄冠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會傳統龍舟競賽，20日在鯉魚潭進行公開組和女子組500M比賽項目，在縣長徐榛蔚及鄉親的助威下，公開組花蓮縣代表隊在一片歡呼聲中再度掄冠，也為花蓮縣龍舟賽事摘下第三面金牌。

徐榛蔚表示，花蓮是體育大縣，代表隊16名選手中，花蓮選手佔了8位，全都來自花蓮縣立體育高級中學，而國際賽中，在2018年於亞運勇奪2金1銀，並在108年全運會獲得3金1銅的佳績，全民運則以三金展現花蓮縣在龍舟體壇上的霸業。

值得一提的是，全民運傳統龍舟每隊可出賽人員為14名，包含舵手1人、槳手12人、鼓手1人，花蓮縣女子龍舟隊此次僅派了13名競賽員上場。對此隊長吳詩韻難過表示，這次全民運是花蓮縣女子龍舟隊成軍以來，參加的第一個全國賽事，因為隊上一名選手在比賽前一週不幸發生車禍身亡，只有18歲的她，剛接觸划龍舟沒有多久時間，一直期待這次的比賽，全民運龍舟競賽也是她的夢想。「我們沒有輸！」花蓮女子龍舟領隊黃聖山對全員說，全隊今天決定要把她的份一起努力，幫她完成夢想，雖然只有13人，今天的比賽感覺就像是全員到齊，一起努力划向終點！花蓮縣女子龍舟隊其背後故事及奮戰的精神，實在令人感動。

▲花蓮縣長徐榛蔚為代表隊助威加油。

21日最後一天賽程將進行公開組龍舟拔河，全民運動會首次舉辦以水上龍舟方式進行拔河，有別於一般陸上拔河運動，考驗選手划槳的一致性與耐力，比賽精彩可期，歡迎鄉親踴躍前往觀賽加油。

傳統龍舟公開組500公尺直道競速冠軍花蓮縣代表隊以2分51秒53之姿奪得金牌，台北市代表隊以2分54秒34拿下銀牌，桃園市代表隊以2分58秒49拿下銅牌。

女子組龍舟500公尺直道競速冠軍是新北市以3分25秒47奪金，桃園市以3分29秒91屈居銀牌，銅牌則是台北市以3分30秒32取得。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

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