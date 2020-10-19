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外交部：「戰狼外交」已引國際反感　請大陸深切檢討

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▲▼行政院院長蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 外交部長吳釗燮揮手拒訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對中國大陸外交官毆打台灣駐斐濟代表處人員一事，外交部發言人歐江安19日晚間表示，中國大陸的「戰狼外交」已經引起國際社會普遍反感，呼籲大陸外交部深切自我檢討。

外交部表示，中華民國台灣為主權國家，我國駐外各館處皆於雙十國慶期間舉辦國慶酒會，此為多年來慣例，與其他國家做法並無二致，北京政府無權干涉。

外交部強調，本次中方人員欲強行闖入我國慶酒會會場，干擾我方國慶活動，不但不聽勸阻，甚至推擠我方人員，導致我方人員受傷。對於大陸外交部人員嚴重違反國際法治與文明規範的粗暴行為，外交部再予最嚴厲的譴責。

外交部表示，陸方駐斐濟大使館做出與事實相反之指控，並發出不實聲明，企圖混淆國際視聽。對大陸外交部宣稱「台灣沒有外交官」，外交部也予以駁斥並譴責，「事實是，中國的『戰狼外交』已經引起國際社會普遍反感，呼籲大陸外交部深切自我檢討。」

外交部表示，遭到大陸使館人員推擠受傷的駐館同仁，曾呈現輕微腦震盪現象，外交部在第一時間已表達慰問；而目前該位同仁已經出院，也已無大礙，將繼續維護同仁的人身安全與尊嚴。

在後續處置上，外交部表示，我國駐斐濟代表處在事發後第一時間，已經分別向斐濟外交部與警政署完整說明案發經過，並提供相關人證與物證，以釐清事實的真貌，並嚴正表達我方立場。

外交部說，我國駐斐濟代表處面對情勢相對艱辛，然而我前線外交人員將以最妥善方式，持續堅守外交崗位，維護國家尊嚴，後續也將繼續作為我駐外同仁的後盾，捍衛國家利益，並保護同仁的人身安全。

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