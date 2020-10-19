駐斐濟代表「遭毆10天」才被外媒揭露　林俊憲質疑：外交部壓消息？

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／ETtoday攝影中心翻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

外交部19日證實，我駐斐濟代表處人員8日在國慶酒會上被兩名中國大陸的外交官毆打。民進黨籍立委林俊憲質疑，為何事發過10天，外交部仍舊無聲無息，最後是由外媒報導國人才知道這件事？是有意將消息壓下來嗎？

中國外交官在8日襲擊台灣代表處成員，甚至把人打到腦震盪住院，引起各界關注。林俊憲感嘆，對付中國，容忍退讓一點用都沒有。

他表示，根據外交部的回答，這兩名中國籍人士確實是中國使館人員，而他們闖入的目的是為了拍照，窺探有哪些斐濟政要或是他國外交人員來參加我國國慶酒會。

林俊憲痛批，過去幾十年來，台灣已經忍受了中國無數次的霸凌，但退讓換來了什麼？換來的是中國得寸進尺，換來這種侵門踏戶的誇張行為，直呼對付這種流氓國家，什麼外交禮儀都是空談。

林俊憲不禁質疑，讓他感到奇怪的是，為何這件事事發已經過了10天，外交部仍舊無聲無息，最後是由外媒報導國人才知道這件事？難道是外交部有意將這個消息壓下來嗎？

他澄清，像是這類事件，國人應該要有知情的權利，不是為了責怪外交部，而是要讓國人更清楚面對的到底是怎麼樣的惡質政權，更明白團結才是唯一的出路，不再對中國抱持任何幻想。



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