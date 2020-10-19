陳揮文轟「疫苗落後部署」：哪個防疫指揮官像陳時中一樣跑去唱歌？



▲衛福部長陳時中。（資料照／記者張一中攝）



記者蕭羽耘／台北報導

衛福部宣布暫緩50到64歲健康成人接種公費流感疫苗引發民怨，部長陳時中甚至出面道歉。對此，資深媒體人陳揮文18日也抱怨，自己也打不到疫苗，也砲轟「全世界有哪一個防疫中心的指揮官像陳時中這樣跑去唱歌、拍照的？」現在還只是流感疫苗，若之後是新冠疫苗要怎麼辦？

陳揮文18日參加政論節目《少康戰情室》，他指出，疫情中心發言人莊人祥坦承，流感疫苗加購程序冗長，除預算外還有緊急命令，「就像當年SARS爆發時有特別專法，一丟就是500億。」

陳揮文抨擊，那不是錢的問題，那是你要不要做的問題，「蔡政府很喜歡做大內宣叫超前部署，疫苗是超前部署嗎？是落後部署。」

陳揮文話鋒一轉，在節目中秀出陳時中在演唱會開唱與拍攝雜誌封面的照片，痛批「這是指揮官？他就心不在此了啦！全世界有哪一個防疫中心的指揮官在幹這種事？然後向媒體透露可能要去選台北市長。」

他表示，不是要給陳時中漏氣，你做這個就是不對，現在還只是流感疫苗，如果之後是新冠疫苗要怎麼辦？民眾可能又像別人講的要排隊，可能三更半夜就要排。

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