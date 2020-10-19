公費流感疫苗不足衛福部喊卡　台南醫療院所：沒子彈怎麼打仗？　

▲台南市公費流感疫苗開打至今，台南市已完成接種271460劑，接種率達54.7％，較同期成長2倍，接種十分踴躍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛福部10月16日公布50-64歲公費流感疫苗施打暫停，台南市衛生局10月17日起，在台南市設流感疫苗社區施打站，65歲以上長者優先施打，但因50-64歲流感苗臨時喊卡，造成基層極大民怨。

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許多符合件的民眾前往醫療院所施打時撲空，所多診所連自費流感疫苗也沒得打，基層診所醫師認為，今年新冠肺炎疫情影響，民眾施打意願提高很多，衛福部竟誤判情勢，並沒有多作準備，「超前部署」口號看起來是喊假的！

基層醫師指出，今年因新冠肺炎疫情嚴重的關係，許多民眾認為施打流感疫苗，雖不能預防新冠肺炎，但可以提升自體對病毒免疫力，也有助預防新冠肺炎感染風險，所以施打意願比起往年高出很多，但衛福部今年採購的流感疫苗卻與往年差不多，而疫苗大約是在今年2、3月間就已訂貨，當時已有新冠肺炎疫情出現，許多基層醫師就預想今年年底的流感疫苗民眾可能會「搶打」，已主動比往年多提高訂貨量，但沒想到衛福部自己居然沒有增加流感疫苗訂貨量，現在醫療院所對流感疫苗的窘境是「公費的沒到貨、自費的已打完」，少數診所還有一些自費疫苗，但恐怕也撐不久。

基層醫師質疑，衛福部不是口口聲聲將「防疫視同作戰」掛在嘴上？沒有流感疫苗就如同沒有子彈，這怎麼叫基層醫師去打這場流感公共衛生戰爭？顯示衛福部「超前部署」口號是喊假的。



台南市衛生局指出，2020年10月5日起公費流感疫苗開打至今，台南市已完成接種271460劑，接種率達54.7％，較同期成長2倍，接種十分踴躍，依據衛生福利部疾病管制署2020年10月16日新聞公告，10月17日起將暫緩無高風險慢性病之50至64歲民眾接種公費流感疫苗，另為確保台南市65歲以上長者皆能於秋冬流感季節獲得疫苗保護力，台南市已公告之社區設站只施打65歲以上長者，及行動不便符合公費施打之對象。

在新冠肺炎疫情期間提醒民眾平時應落實勤洗手、戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持室內1.5公尺，戶外1公尺之社交安全距離，防範病毒傳播。

有高風險慢性病之50至64歲民眾接種公費流感疫苗，可到衛生所施打，具有潛在疾病者，且符合下列條件之一者：1、高風險慢性病人，符合下列條件之一者：(1)、具有糖尿病、慢性肝病（含肝硬化）、心、血管疾病（不含單純高血壓）、慢性肺病、腎臟疾病及免疫低下（HIV感染者）等疾病之門、住診紀錄之患者。(2)、無法取得上開疾病之門、住診紀錄，但經醫師評估符合者。(3)、BMI≧30者。2、罕見疾病患者（健保卡內具註記或持相關證明文件者，並以國民健康署最新公告為準）。3、重大傷病患者（健保卡內具註記或領有重大傷病證明紙卡者）。

台南市衛生局表示，目前台南市50-64歲的流感疫苗接種271460劑，接種率達54.7％注射量算很大，已達到群體保護的效果，加上目前還沒有流感疫情，請大家不必太緊張。

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