中國再度進口美國黃豆　CNN：有助於川普「關鍵州」選情

▲CNN指出，中國如今又再度開始進口美國黃豆，有助於川普在關鍵州的選情。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國黃豆農在貿易戰中受到的影響非常嚴重，他們難以將作物出口至最大海外市場，也就是中國，作物儲量達到史上新高，價格暴跌。如今，北京趕在秋天豐收季節又展開採買，不僅成功拉抬農民信心，也有助於總統川普在「關鍵州」的選情。

川普發動貿易戰，希望與中國達成新協議，解決「不公平貿易行為」，例如智慧財產權剽竊與強制技術轉移，但在協商期間，美國農產品卻成為關稅戰的目標，儘管雙方1月達成「第一階段」協議，許多關稅仍未被解除。另外，北京當初承諾進口366億美元農產品，截至8月為止，此數字卻僅達到110億美元。

但是，CNN指出，農民一直都是川普的核心支持者，如今可能成為中西部關鍵州的關鍵族群；目前的民調也顯示，上述地區的選情比2016年更加膠著。

▲美國和中國1月簽署貿易戰「第一階段」協議。圖為川普與中國國家主席習近平2019年在G7高峰會場邊會面。（圖／路透）



川普過去幾年向農民提供數十億美元的聯邦援助款項，包括彌補貿易戰損失的230億美元，還有今年稍早緩解疫情虧損的100億美元。

根據美國普度大學（Purdue University）芝加哥商研所農業經濟晴雨表（CME Group Ag Economy Barometer），由於疫情衝擊食品供應鏈，僅僅6個月前，農民信心指數跌至4年以來的新低，但當局9月宣布最新疫情補助款項後，農民信心指數達到疫情爆發以來的最高點。

美國農業事務聯合會6月數據指出，過去12個月的家族農場破產率上升8％，但川普的聯邦援助款項已經有效減緩破產速度，儘管今年農業現金收入預計降至10年最低，政府補貼卻可望使得農場淨收入成長23％。以愛荷華州而言，其農民在第一輪疫情補助中獲得近10億美元，比其他州更多，在9月21日第二輪補助中又獲得4.5億美元。

▲川普大力補助農業，鞏固鐵票倉信心。（圖／達志影像／美聯社）



此外，普度大學的調查也顯示，仍有一半農民相信中國將兌現承諾。愛荷華州黃豆協會市場開發主任金柏利（Grant Kimberley）認為，北京無法完全達成「第一階段」協議目標，一部分是因為今年太晚開始購買，「但如果他們保持這種速度，我們也許可以在明年克服。看起來真的很不錯」。

愛荷華州黃豆農沃頓（Dave Walton）在1年前貿易戰期間陷入困境，如今已經成功拓展海外買家，儘管收入尚未恢復到先前狀態，卻已經不計較損失。他尚未決定11月3日要投票給誰，但很擔心拜登在貿易方面較為軟弱，且雖然美中貿易問題尚未解決，「但我認為川普已經取得很大的進展，如果他連任，就可以持續下去」。

美國農業貸款組織AgAmerica執行長菲爾波特（Brian Philpot）指出，農民也同樣是選民，卻常常覺得無法表達自己的心聲，「4年前，有人開始重視他們，準備發動一場貿易戰。這引起了共鳴，也是許多地區持續支持的部分原因」。

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