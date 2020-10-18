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24歲嫩妹玩交友app遭「邪教情侶」誘回家！　消失3周慘淪14屍塊

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▲美國24歲女子希德妮（Sydney Loofe）在交友軟體Tinder上約會，卻被「邪教情侶」勒斃並肢解成14塊。（圖／翻攝Twitter@SydneyLoofe）

▲24歲的希德妮（Sydney Loofe）在交友軟體Tinder上約會，卻被「邪教情侶」勒斃並肢解成14塊。（圖／翻攝Twitter@SydneyLoofe）

記者吳美依／綜合外電報導

美國內布拉斯加州（Nebraska）的24歲女子希德妮（Sydney Loofe）在交友軟體Tinder上約會，卻遇上一對「邪教情侶」，她前往對方家中約會，慘遭勒斃並肢解成14塊，丟棄在鄉村道路邊。

綜合《鏡報》、《林肯日報》報導，希德妮2017年11月前往嫌犯位於威爾伯（Wilber）的住家，抵達公寓24分鐘後就關閉手機，隨後音訊全無。相關單位發起大規模搜索，3周後在州內鄉村道路旁發現許多垃圾袋，裡頭裝的就是死者屍塊。

檢方表示，26歲的貝莉（Bailey Boswell）在Tinder上搜尋年輕女性，與54歲男友奧布里（Aubrey Trail）一起挑選「受害者」。女方自稱是一場女巫集會的皇后，男方自稱吸血鬼，2人主張必須透過殺害人類獲得超自然力量，並且把謀殺與折磨的過程拍成影片。

▲貝莉（Bailey Boswell）透過Tinder誘殺年輕女性，她於2018年出庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝莉（右）於2018年出庭的情況。（圖／達志影像／美聯社）

檢方提到，貝莉與奧布里以約會名義將被害者誘惑到家中，不僅行兇過程殘忍，還使用鋼鋸、大剪鉗分屍，向庭上求處死刑。

陪審團14日經過3個多小時的商議後，宣布貝莉第一級謀殺罪、不當處置遺體罪與共謀謀殺罪成立。她可能面臨無期徒刑或死刑，確切量刑有待3名法官組成的小組日後宣判。

奧布里去年被陪審團認定謀殺、共謀謀殺罪名成立，先前已承認不當處置遺體，12月15日將展開下一場聽證會。但是，他堅稱是在性愛過程中意外掐死希德妮，由於擔心警察不相信，才會私下處理遺體，否認女友涉案。

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