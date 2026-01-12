　
社會 社會焦點 保障人權

神奇！鹿港狂風吹出「菜籃飄移神技」　滑行50米還閃車

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港近日不只天氣冷，風勢更強！有民眾直擊，1個「孤單」的塑膠菜籃竟被強風吹上大馬路，上演長達50公尺的飄移記，還精準閃過一台正在倒車的休旅車，過程全被監視器拍下，網友紛紛幽默喊話「不棄養、不放生，請家長帶回！」提醒車主可得把貨物綁牢，否則不僅可能造成危險，最高還會吃上罰單。

▲鹿港菜籃。（圖／翻攝自臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

▲鹿港菜籃精準閃過休旅車。（圖／翻攝自臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

強風吹襲菜籃上演道路驚魂

這起「菜籃流浪記」發生在1月8日下午2點多。當時正逢大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，加上強烈的東北季風，彰化地區被列為強風黃燈警戒，鹿港街道更是陣陣狂風咻咻吹。

▲鹿港菜籃。（圖／翻攝自臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

▲鹿港菜籃在大馬路上滑行。（圖／翻攝自臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

根據臉書《~~我愛鹿港小鎮~~2》貼出的監視器畫面顯示，一個紅色菜籃筐內還套著一個黑色菜籃，不知從何處掉落，被強風吹得在路面上直奔、往前滑行近50公尺。令人驚訝的是，它還「自動」閃避了一輛正在倒車的休旅車，最後靜止在外側車道上，幸好當時未有車輛為閃避它而發生事故，而影片搭配的俏皮配樂，更為這起菜籃驚魂記增添了不少逗趣。

當時路過的好心民眾見狀，為避免影響交通，趕緊將菜籃移到路邊安全處。然而，今天進入第5天，這個「迷途菜籃」仍在等待主人認領。

▲鹿港菜籃。（圖／翻攝自臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

▲鹿港迷路的菜籃被好心人拾回等主人認領。（圖／翻攝自臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

但依據 《道路交通管理處罰條例》第30條規定，汽車所載貨物掉落於一般道路，可處駕駛人 9,000元至1萬4,400元 罰鍰；若在高速公路或快速道路掉落，罰鍰更高達 1萬2,000元至1萬8,000元。倘若掉落物被認定為隨意棄置垃圾，則可能另行依 《廢棄物清理法》 處以1,200元至6,000元罰鍰。最嚴重的是，若因貨物掉落導致他人受傷或死亡，駕駛人不僅須負擔刑事及民事責任，駕照還可能被吊扣或吊銷。

▲道路掉落物品恐開罰。（圖／翻攝自公路局）

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

彰化木材廠起火內幕曝！男偷百萬元童子錫燈再縱火

福興鄉一間木材廠2024年發生火警，經消防局鑑識發現並非意外，而是一起縝密的報復性縱火竊盜案。陳姓男子網購偽造車牌，凌晨翻牆潛入，竊取百萬元「童子錫燈」典當，點火意圖燒毀廠房。法院近日審結，依踰越牆垣竊盜、行使偽造特種文書及放火未遂等三罪，合計判處3年2月徒刑，犯罪所得全數沒收。

娃娃車卡平交道　路人驚險解救嬤孫

古厝門檻驚見「地上霜」　引在地人議論

尪劈腿還生子　1關鍵助元配逆轉獲賠

彰化「龍虎神壇」爆紅　43年老建築開箱

關鍵字：

彰化菜籃鹿港九降風

