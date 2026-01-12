　
國際

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

英國規劃開發射程超過500公里的陸基戰術彈道飛彈，協助烏克蘭反制俄羅斯侵略。英國國防部相關文件顯示，這項計畫名為「夜幕低垂」（Project Nightfall），預計最快於3月與得標業者完成簽約，正式進入執行階段。

英國針對烏克蘭戰場環境研發飛彈

根據英國國防部公布的資訊，新款援烏飛彈射程須超過500公里，並必須能在「重度電磁干擾」等高風險作戰環境中運作，以因應俄羅斯在戰場上頻繁使用電子作戰手段的情況。

文件指出，飛彈需具備高度機動性，可由不同陸地載具發射，不僅能在短時間內連續發射多枚，也必須在幾分鐘內迅速撤離陣地，讓烏克蘭武裝部隊在敵方尚未反應前，完成快速、有效的遠程打擊。

低成本的高爆破常規彈頭

新型飛彈將搭載約200公斤的高爆破常規彈頭，以擴大破壞範圍；同時，單枚飛彈成本將控制在不超過80萬英鎊（約新台幣3400萬元），並規劃每月可生產10套作戰系統，以兼顧效能與成本效益。

英國國防部表示，透過「夜幕低垂」計畫，烏克蘭可獲得具備高性價比與強大性能的長程打擊武器，進一步強化戰場反制能力。

英國繼續挺烏克蘭

英國國防副大臣波拉德（Luke Pollard）11日指出，英國將在2026年持續與烏克蘭並肩面對挑戰，除提供必要的軍備支援協助防衛作戰外，也將同步推動尋求和平的努力。

依規劃，「夜幕低垂」將由3個業者團隊共同執行，須在12個月內完成設計、開發並交付首批3枚飛彈進行試射驗證。飛彈設計也必須考量在英國本土短時間內擴大生產的可行性，採取先快速產出原型，再以「螺旋發展」方式逐步提升性能。

英國國防部強調，除了支援烏克蘭防衛需求，「夜幕低垂」計畫也將作為英國未來發展自身長程打擊能力的重要實務參考。

