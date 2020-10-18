她勒斃懷胎8月孕婦「剖腹取嬰」！　成美國67年來首位聯邦女死囚

▲52歲的蒙哥馬利（Lisa Montgomery）將成為67年以來第一位接受聯邦死刑的女囚。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國聯邦政府時隔17年重啟死刑，今年已有7人伏法。司法部17日宣布另外2名囚犯的處決日期，其中包括現年52歲的蒙哥馬利（Lisa Montgomery），此人將成為67年以來第一位接受聯邦死刑的女性。

司法部宣布，蒙哥馬利12月8日將在印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄中接受毒劑注射（Lethal Injection），成為今年第8名伏法囚犯。第9名死刑犯是40歲的伯納德（Brandon Bernard），他1999年在德州一處軍事保留地殺害2名年輕牧師，預計12月10日處決。部長巴爾（William Barr）形容，此兩案都是「令人髮指的謀殺」。

Killer befriended heavily pregnant woman before cutting out foetus https://t.co/xTiZCMnOqu — Daily Star (@dailystar) October 17, 2020

▲年僅23歲的史蒂妮特在家中遭到殘忍殺害。



綜合CNN、《衛報》等外媒報導，蒙哥馬利2004年謊稱自己懷孕，假借購買捕鼠㹴犬（rat terrier）的名義，前往23歲孕婦史蒂妮特（Bobby Jo Stinnett）位於密蘇里州的住家，卻利用粉紅色尼龍繩勒斃對方，剖開其腹部，取出子宮，奪走8個月大的女嬰。幸好，女嬰最後奇蹟般地存活，由父親撫養長大，今年已經15歲。

▲美國社會對於死刑存廢與「毒劑注射」的處決方式仍有爭議。圖為印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄死刑室。（圖／路透）



蒙哥馬利的律師亨利（Kelley Henry）表示，其客戶童年曾遭遇可怕虐待，受到「嚴重精神疾病與童年創傷的毀滅性影響」，且在審判期間缺乏優良辯護律師，批評處決是「深刻不公正」，「她立刻就表達深刻後悔，願意認罪，換取無法獲釋的無期徒刑」。

根據死刑資訊中心（Death Penalty Information Center），蒙哥馬利是目前聯邦監獄中55名死囚的唯一女性。另據美國聯邦監獄管理局（BOP）紀錄，此前上一名被判處死刑的女性是海蒂（Bonnie Heady），此人犯下謀殺與綁架，於1953年12月18日伏法。

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