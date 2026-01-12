美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

▲丹麥、瑞典和挪威國民警衛隊與丹麥、德國和法國軍隊在格陵蘭島舉行聯合軍演。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普再度拋出收購格陵蘭構想，甚至傳出不排除動用武力奪取。北約（NATO）盟軍最高司令指出，已觀察到中俄船艦在北極地區頻繁進行聯合巡弋，隨著海冰消退，該區戰略重要性正迅速上升。美國內政部長柏根更直言，美國入主格陵蘭不僅保護自身國安，對歐洲盟友而言應歡呼叫好。

川普左右手護航 稱格陵蘭是「北極書擋」

川普（Donald Trump）政府對格陵蘭展現勢在必得的野心，內政部長柏根（Doug Burgum）在保守派媒體節目上直言，格陵蘭與美國阿拉斯加州就像一對「書擋」，缺一不可，是抗衡中俄擴張的重要防線。他指出，若美國能在那裡行使更多權力，對全球民主國家都是好事，「歐洲人應該為美國願意介入並提供保護而歡呼叫好。」

柏根甚至將此比作當年以1500萬美元買下阿拉斯加的傳奇交易，認為若能以50億美元（約新台幣1580億元）拿下格陵蘭，將是另一場「最偉大交易者」的勝利。他更霸氣宣稱，內政部有能力管理橫跨14個時區的屬地，接手格陵蘭「完全沒問題」。

中俄聯合巡弋威脅 北約司令坦言戰略升溫

美國之所以如此急迫，與北極地區日益嚴峻的地緣政治有關。北約（NATO）盟軍最高司令、美國駐歐洲最高將領格林克維奇（Alexus Grynkewich）證實，已觀測到中、俄船艦在俄羅斯北岸及阿拉斯加、加拿大附近海域進行「聯合巡弋」。隨著全球暖化導致海冰消退，中俄兩國正積極合作，尋求進入北極地區的戰略機會。

▲格陵蘭首府努克（Nuuk）。（圖／路透）



對此，川普重申，基於安全考量，「不管他們（丹麥與格陵蘭）喜不喜歡，美國都會對格陵蘭採取行動。」格林克維奇則表示，關於格陵蘭地位的對話已在布魯塞爾持續進行，雖目前無立即威脅，但各界正高度關注。

北歐盟友氣炸 丹麥總理：正面臨決定性時刻

面對華府的強硬表態，北歐各國紛紛跳出來捍衛主權。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）坦承，格陵蘭問題已陷入衝突的「決定性時刻」，她在臉書發文強調，丹麥絕對捍衛國際法與人民自決權。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）也公開譴責美國的「威脅性言論」，痛批若強行接管格陵蘭將是侵犯國際法。德國外交部也發表聲明，強調領土主權應由格陵蘭與丹麥決定，盟國應是「共同強化安全」，而非彼此對立。

稀土寶庫開採難 專家：地緣政治大於經濟價值

除了軍事考量，格陵蘭蘊藏約150萬噸的稀土也是美方覬覦的目標。然而，專家對此潑了盆冷水。丹麥與格陵蘭地質調查所研究員羅薩指出，格陵蘭基礎設施極度匱乏，缺乏道路與鐵路，採礦必須解決交通、發電與專業技術引進等巨大難關。

「關鍵礦產研究所」（CMI）創辦人休斯（Tracy Hughes）分析，美方如此大張旗鼓，與其說是為了解決稀土供應，不如說是一種「地緣政治姿態」。此外，環境專家也警告，開採過程產生的有毒化學物質將嚴重污染自然景觀，恐重創格陵蘭極力發展的觀光業。