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拜登團隊警告「川普仍可能勝選」！　3頁備忘錄急籲：別低估他

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▲▼川普在各項民調中落後拜登12%。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國大選將近，民主黨總統候選人拜登民調領先，但其競選團隊警告，總統川普仍有可能勝選。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統大選將於11月3日登場，儘管民主黨候選人拜登（Joe Biden）在大多數全國民調中保持領先，其競選團隊18日卻發布備忘錄，對於樂觀的選情發出警告，呼籲支持者切勿自滿，「川普仍然有可能勝選，我們掌握的每個跡象都顯示，直到最後一刻才能夠一分勝負」。

根據《福斯新聞》取得的備忘錄內容，拜登競選團隊經理狄倫（Jen O'Malley Dillon）撰寫3頁文件表示，「即使是最好的民調也有可能錯誤，投票率等變因意味著在一些關鍵搖擺州，我們基本上是平手」。她指出，2名候選人在亞利桑那州、北卡羅來納州等關鍵戰場「不分上下」，實際選情「比起我們在推特或電視上看到的更加膠著」。

狄倫也概述競選團隊的積極進展，包括拜登的經濟優勢、近3500名員工在搖擺州進行組織工作，還有「史上最大規模、資源最豐富的投票保護計畫」。她認為，儘管拜登團隊投入的廣告費用超過史上任何一屆總統競選，但如果再多幾名億萬富翁贊助親川普的「超級政治行動委員會」（Super PACs），這些優勢都會立刻消失。

備忘錄尾聲呼籲選民投票與捐款，希望接下來3個周末在搖擺州擴大選民觸及率，試圖於11月3日以前籌措2.34億美元資金，以加強在德州的競選宣傳。

狄倫表示，「如果我們從2016年（大選中）學到什麼的話，那就是我們不能低估川普，以及他在最後幾天重返競爭戰場的能力，不論是透過抹黑或不正當手段」。

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