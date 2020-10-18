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快訊／全球新冠病例「突破4000萬」！UN秘書長：世界未能通過考驗

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▲▼新冠肺炎,德國。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎全球病例突破4000萬例。圖為德國民眾戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據worldometers即時數據，全球新冠肺炎（Covid-19）確診病例累計突破4000萬例，染疫死亡人數111萬5,154人。另外，全球新增病例於16日達到史上最高成長幅度，首度在1天內通報超過40萬例。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）於17日表示，分裂的世界在疫情期間「未能通過考驗」。

雖然台灣疫情緩和，但各國情況卻非如此。歐洲許多國家都頒布新的防疫限制，遏止疫情爆發。美國中西部許多州的新增病例也創下歷史新高。

古特瑞斯17日接受葡萄牙《盧薩通訊社》（Lusa News Agency）採訪時說，疫情對於國際、多邊主義與他自己都是一個重大的全球性挑戰，但「不幸的是，目前為止，國際社會未能通過這一場考驗」，警告必須採取協調一致的行動，避免數百萬人陷入貧窮與飢餓。

▲▼全球新冠肺炎確診達新高。（圖／路透）

▲雖然歐洲成功遏止第一波感染，近幾周卻又淪為疫情爆發中心。（圖／路透）

根據約翰．霍普金斯大學即時數據，全球病例最多的國家依序為美國、印度、巴西、俄羅斯與阿根廷。

美國累計超過810萬例，近22萬人病歿。印第安那州確診人數持續以「破紀錄」的速度成長，根據公衛部門，截至16日的過去一周，平均新增病例達到1799例，來到疫情高峰期的最高程度，與過去3周相比增加1倍以上。奧克拉荷馬州17日住院人數逼近歷史新高，截至15日的過去1周，新增確診數來到8272例，與前一周相比成長15％。 

雖然歐洲成功遏止第一波感染，近幾周卻又淪為疫情爆發中心，過去1周每日平均通報新增14萬例。許多國家紛紛宣布停課，關閉酒吧與餐廳，取消較不迫切的選擇性手術，招募仍未畢業的醫學生投入防疫。

根據《路透社》分析，全球每100起病例中，就有34例來自歐洲。截至18日的過去一周，英國、法國、俄羅斯、荷蘭與西班牙等國的新增確診人數，占了全歐洲總額大約一半。

其中，法國是每7日平均新增病例最多的國家，每日19,425人感染，其次依序為英國、俄羅斯、西班牙與荷蘭。

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