北市捐贈10萬片醫療口罩送抵布拉格　「帥哥市長」賀吉普親迎接

▲賀吉普親自迎接北市府捐贈的10萬片醫療口罩。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同）

記者蘇晏男／台北報導

由於台北市與捷克布拉格為姊妹市，北市府9月決定捐贈10萬片醫療口罩供布拉格對抗新冠肺炎。對此，台北市長柯文哲15日晚間表示10萬片醫療口罩已送到，布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）甚至親自去迎接。

賀吉普8月30日隨同捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）到台灣展開為期7天的訪問，並在9月4日時會晤柯文哲。當時雙方尋求更多交流和合作措施，包括「共同協助抗疫」、「動物保育合作」、「教育文化交流」、「觀光旅遊合作」、「智慧創新合作」，其中，在共同協助抗疫方面，北市府決定堅贈10萬片口罩供布拉格抗疫使用。

對此，柯文哲15日晚間在臉書表示，「我們送給布拉格的10萬個醫療口罩終於送到了」，賀吉普還親自去迎接。柯文哲也說，從照片看起來，布拉格已經是秋意濃厚，希望布拉格市民們都能感受到來自台北的友誼和關懷，也祝福雙方都能在彼此的溫暖中，平安健康度過疫情。

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