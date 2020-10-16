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全球破3857萬例確診新冠！超過109萬人染疫死　WHO：實際感染數據更大

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▲▼新冠肺炎,德國。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多國家只檢測有症狀或嚴重病例，上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎15日綜合外電報導

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日11時（台灣15日晚間7時），從去年底中國爆發疫情以來，全球至少109萬3624人染疫病故。

全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診至少3857萬1770例，其中至少2666萬2700人目前被認為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

全球14日通報新增5948起死亡病例及36萬5249起感染病例。新增病故人數最多國家依序是美國（794死）、巴西（749死）及印度（680死）。

美國是全球疫情最嚴重國家，累計21萬6904人病故、791萬7189人確診，至少315萬5794人宣告康復。

其他疫情重災區還包括巴西（15萬1747人喪生、514萬863人染疫）、印度（11萬1266人喪生、730萬7097人染疫）、墨西哥（8萬4898人喪生、82萬9396人染疫）、及英國（4萬3155人喪生、65萬4644人染疫）。

依照染疫死亡數占人口比例，秘魯是死亡率最高的國家，每10萬人就有102人染疫喪生，其次是比利時（89人）、玻利維亞（72人）及西班牙（71人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬5622例確診，累計4634人死亡，8萬748人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計37萬3930死、1025萬8546例確診；歐洲累計24萬5948死、688萬2373例確診；美國和加拿大累計22萬6566死、810萬6148例確診。

亞洲累計15萬5781死、943萬6577例確診；中東地區累計5萬1566死、224萬9650例確診；非洲累計3萬8832死、160萬5588例確診；大洋洲累計1001死、3萬2890例確診。

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