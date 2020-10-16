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印媒專訪吳釗燮：台灣盼與四方安全對話國家合作

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文／中央社記者康世人新德里15日專電

外交部長吳釗燮15日接受今日印度電視台專訪時表示，台灣希望可開始思考如何與四方安全對話國家合作，過去曾以智庫、貿易論壇形式參與，期盼對印太安全等各領域做出貢獻。

吳釗燮也希望與印度等民主國家和盟友共同合作，推動供應鏈重組，以避免有野心的國家挾持供應鏈以支配國際社會。

▲▼行政院新版護照記者會 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

吳釗燮15日接受今日印度電視台（India Today TV）主播吉塔莫漢（Geeta Mohan）近半小時專訪，並於今晚7時播出，之後今日印度集團還會將專訪翻譯為印度語在Aaj Tak、Bharat Tak和DuniyaTak等不同印地語頻道重播，收視群約2億8000萬人，以利更多印度民眾收看。

在回應主播問到台灣是否希望參與四方安全對話時，吳釗燮說，四方安全對話對印太地區非常重要，台灣也密切關注，很高興看到印太地區主要國家能夠透過四方安全對話合作，處理共同面對的威脅。

吳釗燮指出，台灣一直密切關注四方安全對話的發展。台灣在傳統上與美國、日本擁有非常良好的關係，也與澳洲擁有良好關係，與印度的關係則愈來愈好，因此台灣當然希望可開始思考如何與四方安全對話所有國家合作。

吳釗燮認為，台灣要正式參與四方安全對話Plus可能還非常困難，但台灣過去曾透過智庫、貿易論壇等形式參與四方安全對話Plus，這有利於台灣在民主、安全甚至經濟領域為亞太地區做出貢獻，讓印太成員受益於和台灣的經貿往來，共同繁榮。

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲中印衝突持續延燒。（圖／路透，下同）

針對吉塔莫漢多次問到供應鏈重組的問題，吳釗燮表示，國際社會現在開始了解供應鏈是非常重要且必須關注的事務，如果供應鏈掌握在想要支配國際社會的國家手中，將違反各國國家利益，因此台灣已與其他國家討論此一議題。

吳釗燮指出，台灣是全球半導體和其他資通訊產品的國際製造基地，印度則是在軟體和硬體製造愈來愈重要的國家，台灣希望與印度和其他友好民主國家討論，在共同利益下重組國際供應鏈，以避免有國家挾持供應鏈。

他又說，在中美貿易戰、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行和中國大洪水發生後，許多台商想移出中國，一些台商返回台灣，但也有一些台商想搬到其他國家，而印度則是台商思考遷移的選擇地點之一，也是台灣政府所鼓勵的投資地。

吳釗燮認為，台印是自然而互補的夥伴，雙方應認真思考如何在長遠未來進一步在供應鏈等議題上合作，然後互蒙其利。

談到台印關係與台印合作，吳釗燮指出，台印共享民主價值，且印度是個擁有非常豐富文化及潛力的國家，因此他把促進台印關系列為重要目標，並認為雙方可在經濟、醫藥供應鏈和國際舞台上合作；他呼籲印度政府，應認真看待台灣，共同合作為國際社會做出貢獻。

▲▼中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

▲中印對峙之下，部分印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。

被問到台灣與印度共同面臨中國威脅，及中國駐印度大使館干涉印度媒體新聞自由，和印度民眾慶祝台灣雙十國慶等問題，吳釗燮說，現今世界的狀況，不僅僅是台灣面對中國威脅，看看東海、南海，日本和南海周邊國家，印度在中印邊界也面臨同樣問題，這個問題就是中共當局的專制擴張主義。

吳釗燮強調，大家必須思考民主國家進一步合作，台灣除傳統上與美、日有很好的關係，也希望與印度建立更緊密關係，試圖尋找可以合作的領域；即使台印雙方之間沒有軍事同盟關係，但可以交換意見，相互了解，這對雙方都非常重要。

吳釗燮談到，台灣多年來都面臨中國的欺凌，中國以政經力量去壓迫其他國家不要涉及台灣議題，近幾年更日益嚴重；但很高興印度及印度媒體無視中國的壓力，和台灣人民一起慶祝雙十國慶。

談到中國以「一中」原則阻止台灣參與國際組織，吳釗燮強調，從1949年中華人民共和國建立之後，台灣從來就不是中國的一部分，中國宣稱可代表台灣，完全不是事實，只有經過民主選舉的台灣政府才可合法在國際組織代表台灣人民。

吳釗燮指出，台灣人民和其他國家的人民一樣，享有在國際組織擁有代表權的權利，台灣不僅僅試圖尋求參與聯合國或世界衛生組織（WHO）等國際組織，更想為國際社會做出貢獻。台灣在疫情大流行期間甚至提供醫療系統和器材給許多國家，更與一些印度醫院視訊，共同建立防疫系統。

因此，吳釗燮強調，台灣參與WHO等國際組織，不僅有利於台灣人民，也對其他國家有利；排除台灣，不符合台灣人民和國際社會的利益；台灣已被中國威脅多年，台灣同時也站在中國專制擴張主義的第一線，身為民主國家，台灣要為自身的存在抗爭，並戰勝專制中國，這樣世界的民主也能戰勝專制主義。

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