未回應馮世寬「渣男」指控　吳怡農：國防是大家的事

記者陳家祥／台北報導

中共軍機近來頻繁擾台，新境界基金會副執行長吳怡農日前提出「全民皆兵」的想法，但退輔會主委馮世寬15日受訪怒嗆吳怡農「是個渣男不要聽他的」。對此，吳怡農未正面回應「渣男」的指控，僅表示，「在家當兵」就是在我們居住的地方，保護自己、家人、鄰居，讓每個社區都有應變和抵抗的能力：一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」。

對此，吳怡農下午透過影片回應，保家衛國是大家共同的目標。在這麼關鍵的時刻，希望大家可以就事論事，回到主題的探討：從各個方案中，找出最好的方向。

吳怡農說，「在家當兵」就是在我們居住的地方，保護自己、家人、鄰居，讓每個社區都有應變和抵抗的能力：一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」。

吳怡農表示，「防衛國土」的任務需要全民投入，和軍隊站在一起，強化國防的能力跟決心，才有嚇阻敵軍的效果。如果社會在這一點有共識，我們可以一起來討論技術面的細節，從組織到訓練到裝備。最後，吳怡農強調，國防政策和任何公共議題一樣，都需要公民社會的參與跟辯論，「國防是大家的事」。

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

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