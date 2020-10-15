批吳怡農渣男不夠狂！馮世寬金句大彙整　「金城武」都不如他帥　



▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導



新境界基金會副執行長吳怡農日前主張「在家當兵」，將國防深植於日常生活，引來退輔會主委馮世寬脫口：「吳怡農是個渣男不要聽他的」。事實上，馮世寬直接、敢言個性深植人心，常常製造許多金句，包含「金城武不如我帥」、「我是100分部長」等，都曾引發熱議。

馮世寬自2016年上任國防部長職務後，時常語出驚人，當時直接在國防部官網「部長的話」上，寫下「請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音！」，從此被稱為「大鵬」部長。

甚至是國防部擬拍台版「太陽的後裔」，立委貼出韓國戲劇男主角宋仲基的照片，詢問馮世寬「他有沒有跟你年輕時候一樣帥？」他直接秒答：「還是差一點。」讓整場瞬間笑翻。當下立委追問他，你跟金城武誰比較帥？馮世寬又神回覆：「他當然不如我。」

除此之外，馮世寬過去多次被詢問，自己在國防上表現打幾分，他都會回答「100分」、「超過100分」，也被稱為「100分部長」。

近年卸下國防部長一職的馮世寬，現任退輔會主委。針對中共軍機近來頻繁擾台，吳怡農日前提出「全民皆兵」的想法，主張以「在家當兵」的方式將國防深植於日常生活，馮世寬15日受訪時表示再度「脫口金句」，自己主張全民國防，痛批吳怡農「是個渣男不要聽他的」。

馮世寬金句總整理：

1、吳怡農是個渣男，不要聽他的。

2、報告委員，我不會撒謊，我不敢吃萊豬。

3、宋仲基有沒有比你帥？馮世寬：「我看還差一點！」

4、你年輕時跟金城武比較，有沒有比他帥一點？馮世寬：「他當然不如我！」

5、馮世寬在國防部官方網站「部長的話」寫道：「請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音！」

6、立委呂玉玲：「你自己給你自己打幾分？」 馮世寬：「我給自己打100分。」

7、媒體問給清泉崗官兵打幾分？馮世寬：「我想應該還是100分！」、「100分部長應該帶出100分部隊！」



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