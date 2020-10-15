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才說吳怡農是渣男！　馮世寬改口讚他「充滿智慧的年輕人」

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▲▼立法院外交及國防委員會 退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中共軍機近來頻繁擾台，新境界基金會副執行長吳怡農日前提出「全民皆兵」的想法，主張以「在家當兵」的方式將國防深植於日常生活，近而成為國防的穩固基礎，卻遭到退輔會主委馮世寬痛批「渣男」。對此，馮世寬15日上午解釋，吳怡農是個充滿智慧的年輕人，「我希望他不要太難過」。

馮世寬15日上午赴立法院外交及國防委員會處理《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文修正草案，他在會前受訪時痛批吳怡農，「那是個渣男啦，不要聽他的」，自己主張要全民國防。馮世寬強調，自己主張全民國防，只要離開這個主題都是錯誤的，「我不聽他的主張，我就不理他」。

▲▼吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新境界基金會副執行長吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委趙天麟質詢時詢問，在一般人認知的傳統印象中，似乎不會以「渣男」定位吳怡農，詢問馮世寬對此看法為何。

對此，馮世寬表示，「我的意思是不要理他，我不記得我有講渣男」，代理主席、民進黨立委蔡適應也笑說，他相信馮世寬是個有風度教養的人，不會講這些沒有禮貌的話。

馮世寬說，吳怡農是個充滿智慧的年輕人，但是有一些想法偏離主題，「我極不喜歡」。他認為，台灣現在最重要的是全民國防，「我講渣男絕對不是因為他個人是渣男」，只是這項計畫不值得考慮。

馮世寬也強調，他不至於要傷害吳怡農，且自己私底下與吳怡農還蠻要好的，「希望他不要太難過，我不是故意的」。

吳怡農日前指出，由於戰爭型態改變，「平時」和「戰時」的界線越來越模糊，因此社區安全工作極為重要，但是當過兵的人大多覺得在軍中的訓練缺乏實質意義，且浪費時間，教召又多流於形式，讓民眾對國防軍備缺乏信心，也覺得無法因應越發險峻的兩岸情勢。

吳怡農建議，政府應思考「國土防衛」的重要性，直接在社區組織具抵抗和救護能力的「國土防衛部隊」，如此一來民眾才會有意願投入國防軍備，而這樣「在家當兵」的概念，才是真正有意義、結構化的全民皆兵模式。

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