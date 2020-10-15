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吳怡農新主張「在家當兵」：建立國土防衛部隊　國防從社區做起

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▲吳怡農PO照慶祝軍人節。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

▲吳怡農提出了「在家當兵」的觀念，希望國防從社區做起。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

記者林彥臣／綜合報導

由於解放軍軍機頻繁擾台，以及台灣頻繁試射飛彈，導致兩岸關係持續緊張，再加上退將陳廷寵的「國軍戰力是0」，讓國防戰備相關議題持續受到關注。參選立委時就持續主打國防相關政見的吳怡農提出了新主張「在家當兵」，讓國防在社區落實，將國防深植在日常生活。

根據《風傳媒》報導，吳怡農認為，由於戰爭型態改變，「平時」和「戰時」的界線越來越模糊，因此社區安全工作極為重要，但是當過兵的人大多覺得在軍中的訓練缺乏實質意義，且浪費時間，教召又多流於形式，讓民眾對國防軍備缺乏信心，也覺得無法因應越發險峻的兩岸情勢。

因此吳怡農建議，應思考「國土防衛」的重要性，直接在社區組織具抵抗和救護能力的「國土防衛部隊」。

吳怡農分析，國軍整體防衛構想一是「濱海決勝」，也就是阻絕敵軍於境外；二是「灘岸殲敵」，意即若敵軍突破陸海空三軍防線後上岸，必須在灘頭將之殲滅，如果戰爭無法再前兩個階段結束，就必須進入「國土防衛」階段來保衛家園，進入國土防衛階段，意味著長期抵抗，有了「長期抗戰」的能力，共軍就會意識到，即使上了岸也還有一場硬仗要打。

▲▼以色列必訪景點。（圖／Stacy travelling addict漂流筆記提供）

▲以色列全民皆兵相當落實。（圖／Stacy travelling addict漂流筆記提供）

吳怡農說明，由於長期抗戰需要全面性、組織性的國防和後備，所以關鍵就在「持續性的全民抵抗」，在民眾生活的社區組織不分性別、年齡的「國土防衛部隊」；另外，必須規劃急救、搜救、簡易作戰等訓練內容，清楚分配每一個人的工作，並說明役期（4個月、6個月或1年等等）的依據。

吳怡農總結，如此一來，民眾才會有意願投入國防軍備，而這樣「在家當兵」的概念，才是真正有意義、結構化的全民皆兵模式。

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