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吳怡農提「在家當兵」組國土防衛隊　馮世寬怒批：那個渣男別聽他的

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▲▼立法院外交及國防委員會 退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中共軍機近來頻繁擾台，新境界基金會副執行長吳怡農日前提出「全民皆兵」的想法，主張以「在家當兵」的方式將國防深植於日常生活，近而成為國防的穩固基礎。對此，退輔會主委馮世寬15日受訪時表示，自己主張全民國防，更痛批吳怡農「是個渣男不要聽他的」。

吳怡農日前指出，由於戰爭型態改變，「平時」和「戰時」的界線越來越模糊，因此社區安全工作極為重要，但是當過兵的人大多覺得在軍中的訓練缺乏實質意義，且浪費時間，教召又多流於形式，讓民眾對國防軍備缺乏信心，也覺得無法因應越發險峻的兩岸情勢。

▲▼吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新境界基金會副執行長吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

吳怡農建議，政府應思考「國土防衛」的重要性，直接在社區組織具抵抗和救護能力的「國土防衛部隊」，如此一來民眾才會有意願投入國防軍備，而這樣「在家當兵」的概念，才是真正有意義、結構化的全民皆兵模式。

馮世寬15日上午赴立法院外交及國防委員會處理《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文修正草案，他在會前受訪時痛批吳怡農，「那是個渣男啦，不要聽他的」，自己主張要全民國防。

至於吳怡農提出組成「國土防衛隊」的想法，馮世寬則再次強調，自己主張全民國防，只要離開這個主題都是錯誤的，「我不聽他的主張，我就不理他」。

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