退除役官兵轉業卻轉進「血汗工廠」　何志偉爆91家有21家違規

▲退輔會主委馮世寬赴外交及國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

退輔會為開拓退除役官兵就業機會，2019年與91家廠商簽署合作備忘錄，民進黨立委何志偉15日指出，其中有21家廠商違反《勞動基準法》規定，包括年齡歧視、未按時繳納勞退、工資未全額給付等，是把退除役官兵放入「血汗工廠」。對此，退輔會就學就業處長秦文臺表示，未來會針對廠商加強審查。

馮世寬15日上午赴立法院外交及國防委員會處理《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文修正草案，並備質詢。

何志偉質詢時表示，2019、2020兩年與退輔會簽合作備忘錄的廠商中，有21家公司嚴重違反《勞動基準法》法令規定，包括年齡歧視、雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金、未盡工作場所性騷擾防治義務、工資未全額給付被地方政府勞動局開罰等。

何志偉說，有些企業即使有年齡歧視、工資未全額給付的違法紀錄，但仍然連續兩年都在退輔會合作廠商名單，質疑退輔會是把退除役官兵放進血汗工廠。

對此，秦文臺回應，這兩年發生勞資糾紛的案例，包括調整工作時間、勞保投保等問題，不過在有簽署備忘錄公司任職的榮民，並沒有發生這類型爭議，未來會加強做廠商的審查。

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