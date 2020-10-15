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吳怡農無辜遭控渣男　李正皓：馮世寬恐把他跟某發言人搞混

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▲名嘴李正皓。（資料照／ETtoday攝影中心）

▲名嘴李正皓。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者蘇晏男／台北報導

退輔會主委馮世寬15日被媒體問到，怎麼看待民進黨境界基金會副執行長吳怡農日前提出的「全民皆兵」想法？馮世寬則回應，「那個渣男啦，不要聽他的」，自己主張全民國防，引發熱議。對此，名嘴李正皓懷疑，馮世寬當下把吳怡農跟某發言人搞混。

由於近來共機頻繁擾台，吳怡農日前提出「全民皆兵」的想法，主張由於戰爭型態改變，「平時」和「戰時」的界線越來越模糊，因此社區安全工作極為重要。他建議，政府應思考「國土防衛」的重要性，直接在社區組織具抵抗和救護能力的「國土防衛部隊」，如此一來民眾才會有意願投入國防軍備，而這樣「在家當兵」的概念，才是真正有意義、結構化的全民皆兵模式。

對此，馮世寬15日上午在立法院外交國防委員會會前直言，「那個渣男啦，不要聽他的」，自己主張全民國防。後來備詢時，又改口，吳怡農是個充滿智慧的年輕人，但是有一些想法偏離主題，「我極不喜歡」。他認為，台灣現在最重要的是全民國防，「我講渣男絕對不是因為他個人是渣男」，只是這項計畫不值得考慮。

針對馮世寬的發言，李正皓認為，「我強烈懷疑馮世寬當下把吳怡農跟某發言人搞混，所以才在幾個小時後馬上改口，說吳怡農是『充滿智慧』的年輕人」。

至於吳怡農的主張，李正皓表示，就結論來看，真的認為吳怡農說的沒毛病，「吳怡農說的是要社區組織具簡易作戰和救護能力的「國土防衛部隊」，台灣需不需要、適不適合，我認為都可以討論，至於『在家當兵』顯然是在文章最結尾為了吸睛的筆法，完全跟在家當爽兵不同」。

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