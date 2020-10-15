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雲嘉嘉營視覺藝術「交流」　四縣市上百畫作豐盛展現

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▲雲林縣副縣長謝淑亞、嘉義市政府文化局盧怡君局長、嘉義縣文化觀光局許有仁局長、臺南市政府文化局副局長周雅菁與眾藝術家共同出席，為「雲嘉嘉營視覺藝術連線」元年盛大揭幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣副縣長謝淑亞、嘉義市政府文化局盧怡君局長、嘉義縣文化觀光局許有仁局長、臺南市政府文化局副局長周雅菁與眾藝術家共同出席，為「雲嘉嘉營視覺藝術連線」元年盛大揭幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2016年由雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市4個文化局共同推出夏至藝術節，成就國內最大且唯一跨域藝術節慶；2020年接續成功經驗再度聯合籌劃「雲嘉嘉營視覺藝術連線」，以「交流展」方式將具各縣市特色的藝術展覽，移師至不同縣市呈現，在視覺藝術領域上，進一步開拓跨域合作的契機。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，今年特別以「交流」為展覽主軸，各縣市呈現自家出類拔萃的藝術創作，並移動至雲林縣、臺南新營雙展場展出，讓喜好藝術的民眾能發現其他縣市不同優秀的作品，建立交流的管道、進行藝術的對話，四縣市未來也會更緊密的合作，預計於每年10-11月持續推出不同的「主題性」策展，豐富觀眾的美學涵養，也讓更多人親近視覺藝術。

文化觀光處處長陳璧君指出，此次規劃2個展場，分別為雲林展場(雲林縣文化觀光處)與臺南展場(新營文化中心)。雲林展場由嘉義縣推出「第21屆梅嶺獎全國學生美術比賽作品展」，把幼稚園組至高中組優秀作品在雲林展區一次展現，供莘莘學子觀賞學習。

臺南市安排「與畫同行－葉敏瑞水彩畫個展」，邀請在水彩創作與藝術教育上卓然有成的葉敏瑞老師，把高超純熟的水彩畫技帶給觀眾。臺南展場部分，則有雲林縣端出「109年雲林縣文化藝術獎得獎作品展」，呈現首獎至優選，得獎藝術家的傑作之美；以及嘉義市策劃「迴響．回享－第18-23屆桃城美展首獎特展」，將典藏的傑出首獎作品，移師新營文化中心展出，與當地民眾分享嘉義文化的軟實力。

文化觀光處表示，視覺藝術涵蓋平面藝術與立體藝術各領域，交流展參展作品中不僅蘊含十足美感，也反映著各地的人文自然與歷史風情。時值「雲嘉嘉營視覺藝術連線」新生之際，竭誠歡迎各位民眾與藝文愛好者，趁著天涼恬適的秋日時光，親至雲林、新營展區細細觀覽，深刻品味視覺藝術的美之饗宴。雲林展區2020年10月14日至28 日，新營展區10月15至11月1日。

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