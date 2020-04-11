防疫期間　雲林縣文觀處圖書館借、還書作業至5月5日止後暫停

▲雲林縣文化觀光處圖書館防疫期間為落實防疫工作，並維護民眾健康及閱覽環境安全，持續暫停提供館內閱讀服務，僅供借、還書作業並至5月5日止。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣文化觀光處圖書館防疫期間為落實防疫工作，並維護民眾健康及閱覽環境安全，持續暫停提供館內閱讀服務，僅供借、還書作業並至5月5日止，後續開放情形將視疫情發展情況進行調整公告。

雲林縣目前除二崙與台西休館外，有7個公所圖書館維持借、還書功能，但疫情期間暫停館內閱覽閱報，凡進入圖書館皆須量額溫、採實名登記、以酒精消毒手部，及佩戴口罩；除麥寮館啟動異地辦公室，且維持借還書服務功能，其餘6個鄉鎮圖書館須待正式啟動，才會暫停對外服務。

斗六文觀處圖書館內自修室暫停開放及期刊室、開放式閱覽室、兒童室及三樓分區資源中心均僅提供借、還書服務，電腦及DVD設備也同步暫停提供使用，並暫停報紙雜誌於館內借閱，以避免民眾於館內長時間停留，減少病毒傳播風險。

根據館內觀察，疫情期間，雖到館人數略減，但書籍借閱率反而增加。顯示防疫期間民眾多以書籍為伴解悶，許多讀者來館後即大量借閱，借好借滿，圖書館歡迎讀者踴躍借閱館內資源，並請讀者多加利用館內2部圖書除菌機、網路預約取書，確保安心閱讀。

文化觀光處處長陳璧君表示，民眾不需過度恐慌，只要配合中央防疫政策，勤洗手、戴口罩，加強自我防護，就能有效抑止疫情蔓延，全民一同對抗病毒，並歡迎多使用電子書借閱，讓全球疫情嚴峻的此時，藉由閱讀讓我們繁忙的心靜下來，享受閱讀的心靈寧靜與思想自由，體驗閱讀的幸福。

▲雲林縣文化觀光處圖書館防疫期間為落實防疫工作，並維護民眾健康及閱覽環境安全，持續暫停提供館內閱讀服務，僅供借、還書作業並至5月5日止。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）



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