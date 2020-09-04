尋秘境之美...雲林「幸福構圖」徵件　首獎5萬元

▲文化觀光處以「EYE．YUNLIN 2.0幸福構圖」為主軸，辦理2020年雲林攝影比賽，徵件作品分四組競賽，各組首獎最高獎金新台幣5萬元，總獎金超過新台幣40萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為行銷雲林深藏不露之美，今年文化觀光處特以「EYE．YUNLIN 2.0幸福構圖」為主軸，辦理2020年雲林攝影比賽，徵件作品分四組競賽，各組首獎最高獎金新台幣5萬元，總獎金超過新台幣40萬元，9月4日起開放網路報名至10月30日止。

雲林縣人文景觀、古蹟歷史建築、道地巷弄美食，以及經典小鎮等富含深沈文化底蘊，20鄉鎮市皆有不同的人文風情，不僅自然生態豐富、人文景觀、道地巷弄美食，還有各社區隱藏版私房秘境。經文觀處行銷宣傳，吸引遊客前來踏訪；據統計雲林縣2019年遊客人數相較2018年增加約250萬人次，約4成的成長幅度，可見成功行銷帶動遊客到雲林觀光旅遊。

雲林縣長張麗善表示，後疫情新生活振興產業觀光旅遊，希望透過攝影比賽的舉辦，吸引更多遊客親子攜手一起同遊雲林，除親自體驗雲林山、海、平原的在地風情文化特色，也鼓勵民眾用鏡頭捕捉心目中觸動的雲林美景，並報名參賽分享令人感動的攝影作品。

文化觀光處說明，「2020年雲林攝影比賽-幸福構圖」攝影比賽，參賽組別有「古蹟歷建」、「人文美食」、「經典小鎮與其他」、「電力設施」等四組，各組首獎最高獎金新台幣5萬元、第二名新台幣2萬元、第三名新台幣1萬元，以及佳作數名，總獎金達新台幣40萬元，即日起開放網路報名至10月30日止。

文化觀光處長陳璧君表示，攝影比賽「幸福構圖」活動期間於雲林縣政府文化觀光處「慢遊雲林」臉書粉絲專業規劃兩項好禮抽獎，包含「攝影比賽人氣獎票選活動」由民眾投票選出雲林之最人氣作品，參加者有機會獲得雲林在地特色產品 ; 另一項活動「雲林走透透」結合時下最流行的社群AR濾鏡，民眾只要透過臉書Facebook或instagram平台下載活動濾鏡拍下最有趣的互動畫面，至「慢遊雲林」活動貼文底下留言上傳照片或影片，即有機會獲得拍立得相機。

「2020年雲林攝影比賽-幸福構圖」攝影比賽，不分年齡、國籍，也不需要繳交報名費，參賽作品相關規定及報名請至https://www.surveycake.com/s/wK7B6網址，可到「慢遊雲林」臉書粉絲專業參加活動 ; 中獎名單將於11月14日前公佈至臉書粉絲專業。詳細活動訊息請上「慢遊雲林」查詢。

►二手票券豐富你的生活



►口碑超強小金瓶



【其他新聞】

►豪宅級派出所蓋亂葬崗上！正氣難敵陰煞 菜鳥警半夜「詭醒」喊上班

►雲林九三軍人節 陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

►西螺福興獲頒行政院「宗教公益深耕獎」 連11年獲「宗教公益獎」

►Google購地設資料中心 雲林吃大補丸...先嚐「小菜」土增稅逾億