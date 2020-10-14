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雲林防汛道路機車、曳引車碰撞　整輛「塞進車底」騎士命大

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港通往虎尾的防汛道，車流大且車禍頻傳帶來不少傷亡事故，今日上午近11點又傳出車禍，撞擊力道強大，大半機車塞進曳引車底，地上約3公尺煞車痕與幾乎完全報廢的機車怵目驚心，所幸機車騎士撞擊後跌落一旁，僅受擦挫傷，經救護人員簡易包紮後送往虎尾若瑟醫院治療。

▲雲林縣北港通往虎尾的防汛道，今日上午近11點傳出車禍，整輛機車幾乎對折卡進曳引車底，機車機油流出、零件噴飛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣北港通往虎尾的防汛道，今日上午近11點傳出車禍，整輛機車幾乎對折卡進曳引車底，機車機油流出、零件散落。（圖／記者蔡佩旻攝

據了解，曳引車由58歲陳姓男子駕駛，上午於溪底玉米田作業完成從堤防下來欲返家，10點45分由北港往虎尾方向行經防汛道路要左轉入鹿寮村庄，未料對向由18歲許姓騎士騎乘的機車，直行往北港方向，疑似速度快、煞車不及，整輛機車幾乎對折卡進曳引車底，現場地面機車煞車痕至少3公尺、機車機油流出、零件噴飛觸目驚心。

▲雲林縣北港通往虎尾的防汛道，今日上午近11點傳出車禍，整輛機車幾乎對折卡進曳引車底，機車機油流出、零件噴飛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲曳引車於溪底作業完成，下堤防由北港往虎尾方向行經防汛道路要左轉入鹿寮村庄，未料對向直行往北港方向機車疑似因速度快、煞車不及而撞上。（圖／記者蔡佩旻攝）

曳引車陳姓駕駛表示，入庄的產業道路很小，曳引車車速非常慢，轉進道路後發現機車飛快靠近，撞到後幸好機車騎士是跌落一旁，隨即打電話報警及通報119救護，經警方酒測結果濃度為0。

▲雲林縣北港通往虎尾的防汛道，今日上午近11點傳出車禍，整輛機車幾乎對折卡進曳引車底，機車機油流出、零件噴飛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲車禍撞擊力道強大，大半機車塞進曳引車底，地上約3公尺煞車痕與幾乎完全報廢的機車怵目驚心，陳姓義警與村民聞訊趕來幫指揮交通。（圖／記者蔡佩旻攝）

幫忙指揮交通的陳姓義警表示，這條路是防汛道路，依「河川管理辦法」，防汛道原本就不開放供一般車輛行駛，但是這條道路是通往虎尾、北港路徑最快的便道，確實時常發生車禍，雖是防汛道路，但沿路有許多出入村莊的產業道路，呼籲民眾行經此路段，務必減速慢行。

▲雲林縣北港通往虎尾的防汛道，今日上午近11點傳出車禍，整輛機車幾乎對折卡進曳引車底，機車機油流出、零件噴飛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣北港通往虎尾的防汛道，今日上午近11點傳出車禍，整輛機車幾乎對折卡進曳引車底。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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